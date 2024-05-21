21 мая 2024, 10:44

Сотрудники МЧС приняли участие в антитеррористических учениях в Подмосковье

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Личный состав Главного управления МЧС России по Московской области принял участие во всероссийских антитеррористических учениях в образовательных организациях. Мероприятия провели в преддверии летних каникул в Орехово-Зуеве, Раменском, Дмитрове и Шатуре.

Учения проходили по определенным сценариям. Например, в Орехово-Зуеве злоумышленники совершили на школу вооруженное нападение, а в Раменском в образовательном учреждении нашли коробку со взрывчатым веществом.

Во время учений сотрудники охраны отработали комплексный сценарии действий при террористической угрозе. Также подобные мероприятия позволили проверить работоспособность систем оповещения.

«Правильный алгоритм действий в случае экстренной ситуации является основным фактором для спасения жизни. Важно сработать оперативно и не допустить потерь, алгоритм действий должен быть выработан до автоматизма», - сообщила инспектор госпожнадзора Людмила Фомина.

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Спасатели Школы Эвакуации
21 мая 2024, 11:16
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Одно возгорание в лесу потушили в Мытищах 20 мая. Оно распространилось на площади 5,8 гектара. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе, с 21 по 23 мая на большей части территории Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности. При этом 22 мая в Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится второй, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском - первый.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 21 градуса днем и опустится до восьми ночью.

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Пожары Лесные пожары
21 мая 2024, 10:46
Опухоль придатков весом 14 килограммов удалили в онкодиспансере Подмосковья
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина 48 лет обратилась в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на боль и рост живота в объеме. В результате ряда обследований у нее выявили рак яичников третьей стадии.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. Вес опухоли составил 14 килограммов - это треть всего веса женщины на момент ее поступления к нам», - рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

После операции пациентке назначили химиотерапию. Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Рак
21 мая 2024, 10:38
Детский сад построят в ЖК «Театральный парк» в Королеве
ГК «Гранель»
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Жилой комплекс «Театральный парк» построят в Королеве. К концу этого года там заработает детский сад на 107 мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы ведет ГК «Гранель». В корпусе 26 уже завершили разработку котлована, обустроили подбетонное основание и монолитные конструкции, установили фундаментную плиту, стены и перекрытия подвала.

«Ведутся работы по устройству парапета и вентшахт на кровле, завершается монтаж межкомнатных перегородок первого, второго и третьего этажей. Выполнена прокладка магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, ливневой и бытовой канализации в подвальной части здания», - рассказали в ведомстве.

В детском саду также завершили остекление, а монтаж кровли вышел на финальную стадию. В учреждении будут заниматься 107 ребят.

Жилой комплекс находится в семи километрах от МКАД. Там уже построили 37 четырехэтажных домов на 3,7 тысячи квартир, гимназию на 660 мест и детский сад на 80 воспитанников.

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Строительство Королев
21 мая 2024, 10:28
Готовность поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» достигла 70%
Самолет
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Строительство поликлиники на тысячу посещений в смену продолжается в ЖК «Пригород Лесное». На данный момент готовность медучреждения достигла 70%, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Поликлинику достроят в четвертом квартале 2024 года. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, а также проводят внутренние отделочные работы детского и взрослого отделений.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании оборудуют изолированные входы во взрослое и детское отделения. В каждом из блоков предусмотрены гардеробная, регистратура, процедурная забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс.

Пациентов будут принимать хирурги, онкологи, эндокринологи, травматологи, оториноларингологи и другие узкопрофильные специалисты. Здание адаптируют для маломобильных групп населения, а прилегающую территорию благоустроят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Здравоохранение Поликлиники

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