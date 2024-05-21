Сотрудники МЧС приняли участие в антитеррористических учениях в Подмосковье
Личный состав Главного управления МЧС России по Московской области принял участие во всероссийских антитеррористических учениях в образовательных организациях. Мероприятия провели в преддверии летних каникул в Орехово-Зуеве, Раменском, Дмитрове и Шатуре.
Учения проходили по определенным сценариям. Например, в Орехово-Зуеве злоумышленники совершили на школу вооруженное нападение, а в Раменском в образовательном учреждении нашли коробку со взрывчатым веществом.
Во время учений сотрудники охраны отработали комплексный сценарии действий при террористической угрозе. Также подобные мероприятия позволили проверить работоспособность систем оповещения.
«Правильный алгоритм действий в случае экстренной ситуации является основным фактором для спасения жизни. Важно сработать оперативно и не допустить потерь, алгоритм действий должен быть выработан до автоматизма», - сообщила инспектор госпожнадзора Людмила Фомина.
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