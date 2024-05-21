Сотрудники МЧС приняли участие в антитеррористических учениях в Подмосковье

Читайте нас в:

Учения проходили по определенным сценариям. Например, в Орехово-Зуеве злоумышленники совершили на школу вооруженное нападение, а в Раменском в образовательном учреждении нашли коробку со взрывчатым веществом.

Во время учений сотрудники охраны отработали комплексный сценарии действий при террористической угрозе. Также подобные мероприятия позволили проверить работоспособность систем оповещения.

«Правильный алгоритм действий в случае экстренной ситуации является основным фактором для спасения жизни. Важно сработать оперативно и не допустить потерь, алгоритм действий должен быть выработан до автоматизма», - сообщила инспектор госпожнадзора Людмила Фомина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».