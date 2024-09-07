Сотрудники МЧС оперативно потушили лесной пожар в Лосино-Петровском

Возгорание на площади 100 квадратных метров обнаружили местные жители. Они позвонили в службу 112. После приехали пожарные и ликвидировали возгорание всего за 10 минут.

Они установили, что причиной пожара стали действия человека. Сотрудники лесной охраны комитета лесного хозяйства Московской области опрашивают возможных свидетелей. Затем они подготовят материалы и передадут их в надзорные органы.

Напомним, что поджог, который привел к лесному пожару, это административное правонарушение. Виновного может ждать уголовная ответственность.

Физические лица должны будут заплатить штраф до 60 тысяч рублей, должностных - до 110 тысяч рублей, юридические - до двух миллионов рублей. Кроме того, виновных могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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