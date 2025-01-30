Сотрудники МЧС напомнили жителям Химок правила пожарной безопасности

Читайте нас в:

Для наглядности участникам встречи раздали информационные листовки с правилами поведения при пожаре, проверили их знания техники безопасности и вручили автономные дымоуловители. Особое внимание уделили многодетным семьям.

«Особый упор делаем на многодетные семьи. Инструктируем людей, напоминаем о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, популяризируем установку автономных звуковых пожарных извещателей в домах. Делаем упор на социальный сектор», - отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки Николай Григорьев.

Профилактические мероприятия проводятся регулярно. В них участвуют сотрудники МЧС, представители администрации, полиции и МБУ «Химспас». Они обучают правилам пожарной безопасности как взрослых, так и детей.

Эксперты напомнили, что зимой основной причиной пожаров становятся неправильная эксплуатация печного отопления, неисправности электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.