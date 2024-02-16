Сотрудники лесного хозяйства Подмосковья выступили на всероссийском семинаре по защите растений

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на семинаре выступили начальник отдела лесопатологических обследований Руслан Лукашевич, начальник отдела защиты лесов Святослав Некляев и заместителя начальника отдела лесопатологических обследований Николай Корешков. Они представили доклад о динамике популяции короеда-типографа и муравьежука в условиях изменяющегося климата. Специалисты рассказали о подходах по поддержанию физиологических процессов деревьев биологическими методами.

«В ходе секций семинара лесопатологии получили ценную информацию о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов других регионов и опыте борьбы с распространяющимися в Нечерноземную зону Европейской части опасными инвазивными и мигрирующими вредными организмами», - добавили в ведомстве.

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