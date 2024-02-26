Сотрудники лесничества помогли застрявшему в снегу автомобилисту под Рузой

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Водителю не удалось самостоятельно выбраться из снежной ловушки, поэтому лесничие предложили помощь. Они смогли вытащить застрявший автомобиль на проезжую часть, используя патрульное авто и буксировочный трос.

В Комитете лесного хозяйства подчеркнули, что количество выпавшего снега в этом сезоне значительно превышает обычные показатели, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Лесничие всегда готовы помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, но маршруты патрулирования, конечно, не могут охватить все дороги.

При возникновении любых нештатных ситуаций на дорогах рекомендуется обратиться в Единую службу спасения по номеру 112. Важно также заранее позаботиться о заряженном телефоне перед поездкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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