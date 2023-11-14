Сотрудники компании «Аэроэкспресс» подготовили поезда к работе в зимний сезон

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«В ходе подготовки специалисты компании проводят комиссионные осмотры подвижного состава, проверяют системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, восстанавливают уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура», - уточнили в ведомстве.

В депо проверили оборудование, контрольно-измерительные приборы, сигнальные лампы, прожекторы и другое оборудование. В поездах отладили работу систем отопления, вентиляции. Клининговые службы подготовили к приведению в порядок салонов.

В зимнее время на автобусы компании установили шипованные шины.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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