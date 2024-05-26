26 мая 2024, 14:10

Сотрудники Комлесхоза Подмосковья провели 71 патрулирование 25 мая

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства провели 71 патрулирование на территории Московской области 25 мая. Они выявили свыше 30 нарушений правил пожарной безопасности.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов подчеркнул, что всего было выявлено 32 нарушения лесного законодательства.

«В том числе 12 нарушений за въезд транспорта в леса», - добавил Агулов.

Нарушения требований пожарной безопасности могут привести к опасным последствиям. Например, случай романтического завтрака влюбленной пары с палаткой и шашлыком у озера Черное в городском округе Щелково закончился составлением протокола по статье 8.32 КоАП. Им выписали штраф в размере 60 тысяч рублей.

Комлесхоз напоминает, что с 1 апреля в подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон, а с 24 по 27 мая из-за установления IV класса пожарной опасности на территории определенных лесничеств введены ограничения на пребывание граждан в лесах. В это время действуют дополнительные требования пожарной безопасности.

В случае поджога, который привел к лесному пожару, граждане могут понести административную и уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы.

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Штрафы Пожары Лесные пожары Правила
26 мая 2024, 14:14
Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки прошел суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В турнире приняли участие лучшие женские и мужские команды России.

Решающие матчи провели в Баскетбольном центре «Химки».

В напряженном поединке со счетом 89:75 победителями главного приза - Кубка Лиги Белова - 2024 стали баскетболисты из Уральского федерального университета. Спортсмены из Екатеринбурга добились чемпионства впервые в истории турнира. Второе место завоевали студенты Московской государственной академии физической культуры. Бронзовым призером стала команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленности и дизайна.

Среди женщин победительницами стали представительницы Владимирского государственного университета «Владимирские львицы». В финальном матче они со счетом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Также по результатам турнира третье место заняла команда «УрФУ Сима-Ленд» Челябинского государственного университета.

«Очень приятно, что в этом году суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона. Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол -это самый искренний баскетбол, то женский - самый эмоциональный и насыщенный», - рассказал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

В этом игровом сезоне чемпионат разделен на три турнира: Кубок регионов, Кубок Ассоциации студенческого баскетбола и Кубок Белова. Турнир впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения суперфинала 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия - спортивная держава» в Перми.

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Химки Баскетбол Студенты
26 мая 2024, 13:15
Баскетболисты из Люберец стали серебряными призерами суперфинала АСБ
министерство физической культуры и спорта Московской области
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Команда МГАФК из поселка Малаховка городского округа Люберцы заняла второе место в ходе суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В решающем поединке сошлись подмосковные баскетболисты и представители команды УрФУ из Екатеринбурга, где последние одержали победу.

Суперкубок чемпионата АСБ разыграли на площадке баскетбольного центра в Химках. Игрой открытием стал «Матч друзей», где сборные АСБ и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья сыграли вничью.

Во время торжественной церемонии открытия игр министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов зачитал приветствие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Пусть эта игра принесет вам радость, запоминающиеся моменты и станет новым важным шагом к покорению спортивных вершин. Вперед - к победе!» - подчеркивалось в тексте письма.

Лучшим игроком соревнований признан Александр Мурза из команды УрФУ. В символическую пятерку турнира также вошли игроки различных команд. Специальный приз «За чемпионский дух» ушел к игроку УрФУ Игорю Бурику.

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Спортсмены Химки
26 мая 2024, 12:23
Лесной пожар потушили в Рузском городском округе 25 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Специалисты потушили возгорание в Звенигородском сельском участковом лесничестве на площади 0,05 гектара 25 мая. Пожар произошел в четырех километрах от деревни Костино Рузского городского округа.

Для тушения пожара привлекли три единицы специальной техники и девять человек личного состава формирований. Специалисты успешно ликвидировали возгорание.

26, 27 и 28 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах будет установлен III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается теплая погода с температурой от 23 до 25 градусов днем и от 11 до 14 градусов ночью. Синоптики прогнозируют небольшое количество облаков Старожилы говорили, что если 26 мая много комаров - будет много ягод, а если преобладает мошкара - можно ждать богатый урожай грибов.

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Пожары Погода
25 мая 2024, 23:34
Гигантский флаг России развернули на Красногорской площади Подмосковья
Telegram-канал главы Сергиево-Посадского г.о. Дмитрия Акулова
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Участники мотоклуба «Ночные волки» развернули на Красногорской площади в Подмосковье гигантский российский триколор. Флаг было видно с орбитальной станции МКС.

Размер полотна составил 150 квадратных метров, а вес - 100 килограммов. С разных сторон его держали все, кто находился на площади. Среди них - участники движения «Юнармия», сотрудники полиции, ребята из клуба «Пересвет», прохожие, а также туристы и монахи.

Патриотическую акцию, которая объединила множество собравшихся на площади в Красногорске, благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Наш флаг - это наша гордость. Это символ нашей великой страны, символ силы и справедливости, которые Россия несет миру!» - подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона. Список событий обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Сергиев Посад Патриарх Кирилл

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