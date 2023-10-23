Сотрудники Комлесхоза Подмосковья посадили деревья на Куликовом поле
Экологическая акция «Зеленая дубрава» прошла на Куликовом поле в 19-й раз. Участие в ней приняли школьники и студенты, волонтеры, жители Тульской и соседних областей, а также представители Комлесхоза Московской области.
«В посадке леса участвовали люди разных поколений и интересов. Всех их объединила идея возродить исторический ландшафт дубовых насаждений лесного массива Куликова поля, где в 1380 году состоялось легендарное сражение», - прокомментировала заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина.
Участники акции высадили более семи тысяч саженцев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».