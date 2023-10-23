Сотрудники Комлесхоза Подмосковья посадили деревья на Куликовом поле

23 октября 2023, 17:23
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Экологическая акция «Зеленая дубрава» прошла на Куликовом поле в 19-й раз. Участие в ней приняли школьники и студенты, волонтеры, жители Тульской и соседних областей, а также представители Комлесхоза Московской области.

«В посадке леса участвовали люди разных поколений и интересов. Всех их объединила идея возродить исторический ландшафт дубовых насаждений лесного массива Куликова поля, где в 1380 году состоялось легендарное сражение», - прокомментировала заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина.

Участники акции высадили более семи тысяч саженцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Экология
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья выступит на всероссийской конференции в Сочи
23 октября 2023, 18:18
Unsplash
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Комитет по ценам и тарифам Московской области примет участие во всероссийской конференции в Сочи. На встрече выступят главы субъектов России, руководители и специалисты ФАС России, представители регуляторов всех уровней и другие эксперты.

Участники обсудят такие темы, ка: совершенствование тарифного законодательства, реализацию основных принципов долгосрочного тарифного регулирования, создание Единой тарифной платформы и другие вопросы.

Комитет по ценам и тарифам Московской области поделится опытом внедрения цифрового сервиса планирования и контроля исполнения программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Экология
Команда медиков из Клина стала обладателем суперкубка соревнований «Большие гонки»
23 октября 2023, 18:08
Пресс-служба Талдомской больницы
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Ежегодное спортивное мероприятие «Большие Гонки — 2023» среди медицинских работников состоялось 21 октября в Дворце спорта «Атлант» в Талдоме. В соревнованиях приняли участие команды из Московской и Тверской областей, а коллективу «Клин спортивный» удалось завоевать суперкубок.

В этом году в борьбе приняли участие 18 команд, состоящих из работников различных медучреждений Подмосковья и Тверской области. Участники соревновались в семи разных эстафетах, включая прыжки через скакалку, лыжные гонки, бои гладиаторов, поднятие гири и преодоление полосы препятствий.

Исполняющий обязанности главного врача Талдомской больницы Александр Орлов подчеркнул, что проведение «Больших Гонок - 2023» является отличной возможностью продемонстрировать важность активного образа жизни и занятий спортом для медицинских работников.

«Это является профилактикой многих заболеваний и способствует укреплению здоровья», - указал Александр Орлов.

Во время соревнований участники получили поддержку от своих болельщиков. Команда медиков «Клин спортивный» стала обладателем суперкубка «Большие Гонки - 2023». Ее участники получили велосипеды. Остальным медицинским работникам вручили памятные призы и подарки от партнера мероприятия - ПАО Промсвязьбанк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года.

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Спортсмены Врачи
Производитель медицинского оборудования в Дубне начал переговоры об экспорте в Индонезию
23 октября 2023, 17:57
«ВестМедГрупп»
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Оборудование компании «ВестМедГрупп» из ОЭЗ «Дубна» привлекло внимание участников международной выставки Indonesia Hospital Expo в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

С 18 по 21 октября в столице Индонезии проходила медицинская выставка с участием производителей из стран АСЕАН, Китая, Японии и других государств.

Подмосковная компания продемонстрировала на выставке универсальные системы жизнеобеспечения пациентов, а также медицинские газовые системы, светильники и другое оборудование собственного производства.

По итогам выставки продукцию «ВестМедГрупп» разместили в шоу-руме российской дипломатической миссии в Индонезии. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках оборудования в медучреждения республики.

Поддержку подмосковной компании в участии в зарубежной выставке оказал региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он предоставляет экспортерам услуги по продвижению продукции на внешние рынки в рамках национальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал увеличить товарооборот региона и Китая. Ранее этот показатель достиг 200 миллиардов долларов.

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Экспорт Дубна Индонезия
Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн
23 октября 2023, 17:57
Unsplash
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Жители Московской области при онлайн-оплате счетов ЖКХ могут стать участниками программы «Коммунальный бонус». С 23 по 29 октября включительно им будет предоставлен свободный доступ к подаркам и скидкам.

В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.

Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.

Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.

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ЖКХ

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