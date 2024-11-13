Сотрудники Института кормов в Лобне провели семинар с учеными из Китая.

Академик Чонг Канг, выступая на встрече, рассказал о развитии селекционной науки в Китае и поделился результатами современных исследований.

В ответ российские специалисты продемонстрировали достижения института, а также провели экскурсию по лаборатории и показали гостям новейшее оборудование, используемое в исследованиях. В ходе дискуссии участники наметили планы на будущее, обсудили возможности совместных научных проектов и обмена знаниями в области семеноводства и кормопроизводства.

Институт, основанный более ста лет назад, продолжает развиваться, активно сотрудничая с научными центрами других стран.

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