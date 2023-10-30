Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник
Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник 29 октября. С 71-й годовщиной личный состав поздравил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Он выразил благодарность за решительность, профессионализм и готовность прийти на помощь оказавшимся в беде людям. Глава ведомства также подчеркнул, что личный состав службы вносит заметный вклад в достижение целей СВО. Сейчас под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 840 тысяч мест проживания граждан.
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