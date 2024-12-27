27 декабря 2024, 10:25

Сотрудники химкомбината провели урок профориентации в гимназии в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты концерна «Уралхим» посетили гимназию № 1 в Воскресенске. Они провели открытый урок профориентации для старшеклассников.

Школьникам рассказали о деятельности градообразующего предприятия Воскресенска - химического комбината, которым с 2008 года владеет «Уралхим». На комбинате трудится более трех тысяч человек. Компания очень нуждается в молодых специалистах. В колледже Воскресенска создаются целевые группы будущих сотрудников химического комбината, а на самом предприятии регулярно создают трудовой отряд школьников.

Начальник отдела профессиональной подготовки филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «ОХК „Уралхим“ Елена Удовенко рассказала, что гимназия является основным партнером химического комбината. На постоянной основе проводятся общеобразовательные встречи и уроки для естественно-научного класса.

«Результат от таких встреч нас радует: в конце прошлого учебного года в приемную кампанию колледжа с целевым направлением из гимназии пришли четыре выпускника девятых классов», - рассказала Елена Удовенко.

Школы Воскресенск Промышленность
27 декабря 2024, 10:44
Волонтеры напомнили жителям Воскресенска правила обращения с пиротехникой
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Пиротехнические изделия ежегодно становятся причиной десятков несчастных случаев. Жителям муниципалитета рассказали, как нужно соблюдать технику безопасности, чтобы новогодние праздники не закончились визитом в больницу.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели профилактический рейд, целью которого было предотвращение несчастных случаев из-за пиротехники. Молодые люди вышли на улицы Воскресенска и рассказывали горожанам о правилах обращения с фейерверками и петардами.

Напомним, что приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, иначе можно купить контрафакт. Салюты и фейерверки нужно запускать на расстоянии минимум 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов. Нельзя запускать фейерверк с рук, при сильном ветре, а также под низкими навесами и кронами деревьев. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, он горит в течение шести- восьми секунд. И ни в коем случае нельзя разрешать детям играть с пиротехникой.

Волонтеры Общественные акции Воскресенск
27 декабря 2024, 10:40
Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ через СБП
Фото: Александра Дмитриева
Читайте нас в: Google Новости
Еще 30 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату услуг ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей. Они получили по одной тысяче рублей на лицевой счет.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция «Привяжи клик - оплати вмиг» продлится до 31 декабря. Генератор случайных чисел выбирает случайных победителей среди тех, кто привязал свой лицевой счет к СБП.

Для участия необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Платежи» и выбрать «Оплатить через СБП». Затем - выбрать необходимый банк и провести оплату.

Финальный розыгрыш состоится в январе. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.

ЖКХ
27 декабря 2024, 10:07
Новогодний праздник прошел в библиотеке в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Праздничное мероприятие под названием «Когда часы 12 бьют!» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. На него пригласили участников клуба «Позитив+».

Хор русской песни «Купава» Дворца культуры «Юбилейный» подготовил для гостей яркую и насыщенную музыкальную программу, в которую вошли современные хиты и шлягеры прошлых лет. Известные и многими любимые песни подняли настроение зрителям, подарили им позитивные эмоции и создали ощущение приближающегося чуда. Гости тепло принимали все музыкальные и литературные номера, от души аплодируя артистам. Завершился вечер танцами и дружеским чаепитием.

Мероприятие состоялось в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Новый год Воскресенск
26 декабря 2024, 22:34
«Хочется верить в волшебство». Воробьев рассказал о новогоднем чуде для детей из клиники Рошаля
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Для детей важно верить в добро и волшебство, поэтому в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка. О празднике для ребят в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство. Неважно, взрослый ты или ребенок. Для наших детей это особенно важно. В наш Детский клинический центр имени Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы порадовать ребят, которые сейчас проходят там лечение. Передали подарки, поиграли, весело провели время», - отметил глава региона.

Андрей Воробьев выразил надежду, что накануне одного из самых главных праздников дети стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса.

Ранее в Подмосковье провели новогоднее представление «Рождество в Музыколандии» для детей из семей участников СВО. Губернатор поздравил юных зрителей с предстоящим праздником.

Праздники Дети Андрей Воробьев Новый год Дед Мороз

Новости по теме