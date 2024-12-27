Сотрудники химкомбината провели урок профориентации в гимназии в Воскресенске

Школьникам рассказали о деятельности градообразующего предприятия Воскресенска - химического комбината, которым с 2008 года владеет «Уралхим». На комбинате трудится более трех тысяч человек. Компания очень нуждается в молодых специалистах. В колледже Воскресенска создаются целевые группы будущих сотрудников химического комбината, а на самом предприятии регулярно создают трудовой отряд школьников.

Начальник отдела профессиональной подготовки филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «ОХК „Уралхим“ Елена Удовенко рассказала, что гимназия является основным партнером химического комбината. На постоянной основе проводятся общеобразовательные встречи и уроки для естественно-научного класса.

«Результат от таких встреч нас радует: в конце прошлого учебного года в приемную кампанию колледжа с целевым направлением из гимназии пришли четыре выпускника девятых классов», - рассказала Елена Удовенко.