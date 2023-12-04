04 декабря 2023, 04:00

Сотрудники Химкинского института культуры поучаствовали в конференции по вопросам образования

Читайте нас в: Google Новости

Московский государственный институт культуры из Химок стал участником Всероссийской научной конференции «Проблемы качества диссертационных исследований в области наук об образовании». Мероприятие провели в Российской академии образования.

В состав делегации МГИК вошли ректор Екатерина Кудрина, заведующая кафедрой педагогики и психологии Татьяна Христидис, заместитель декана факультета государственной культурной политики Алена Жаркова и профессоры кафедры социально-культурной деятельности, заведующие. В рамках конференции обсудили вопросы новых паспортов научных специальностей по направлению 5.8, актуальные тематики диссертационных исследований в области наук об образовании, а также роль методологической подготовки в повышении качества исследований.

Кроме того, ректор МГИК Екатерина Кудрина выступила в дискуссии, в которой поделилась опытом учебного заведения в поддержке высокого качества диссертационных исследований. Участие педагогов в конференции позволило обменяться опытом и знаниями с коллегами из других учреждений и внести свой вклад в обсуждение актуальных проблем в данной сфере. Также это дало возможность представить институт культуры как ведущее учебное заведение, активно занимающееся исследованиями в области наук об образовании.

«В современном образовании обмену опытом преподавателей на различных дискуссионных площадках и мероприятиях уделяется большое значение. Это позволяет им быть в курсе последних тенденций в своей профессиональной сфере и создавать более актуальные учебные программы, отвечающие потребностям современной молодежи. В Химках работают молодые педагоги, которые не только говорят с учениками на одном языке, но и активно используют современные технологии и методы обучения», - рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

МГИК закрепил дальнейшее сотрудничество с ведущими вузами культуры и искусства стран СНГ, подписав Минский Меморандум. Московский государственный институт культуры заключил договор о сотрудничестве с Государственной академией хореографии Узбекистана, а также с педагогическим университетом в Китае. Вузы будут реализовывать совместные творческие планы и создавать новые проекты. Кроме того, институт подписал соглашение с Россотрудничеством о совместной работе за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Образование
04 декабря 2023, 02:00
Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России
Эльмир Алиев
Читайте нас в: Google Новости
​Подмосковная сборная выиграла 12 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсмены получили пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото завоевал Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас из Истры, Дарья Нефедова, представлявшая Истру и Раменский округ, а также Юлия Куценко из Истры. Вторые места заняли Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.

​\"И замкнули тройку призеров Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова из Реутова, Дмитрий Леер, представляющий Раменский городской округ и Истру, а также Михайло Иованович из Реутова», - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, это лучший результат Подмосковья на данном турнире за всю историю. Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
03 декабря 2023, 21:28
Открытие зимнего сезона состоялось в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Читайте нас в: Google Новости
В Кузьминском лесопарке в Котельниках открыли зимний сезон. Каждый нашел себе развлечение по душе: хороводы, лепка снеговиков, концерты, песни, танцы, создание кормушек для птиц.

В конце вечера на праздник зимы пожаловал Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе с жителями они зажгли новогоднюю ёлку.

На территории парка уже работают каток и горки. А для тех, кто замерзнет, есть прекрасная возможность согреться - вкусный, а главное горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники
03 декабря 2023, 21:15
Главная новогодняя елка зажглась в Пушкино
Читайте нас в: Google Новости
Новогодним волшебством наполнился вечер в Пушкинском Центральном парке. Для детей и взрослых на центральной сцене организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей. Открытие зимнего сезона — это одно из самых ожидаемых событий для жителей и гостей городского округа. Невзирая на морозную погоду на площадке царило веселье и смех. На церемонию пришли целыми семьями.

«Я видела зверей здесь. С ними обнимались. Очень классно. Столько народу, столько впечатлений», - сообщила жительница Пушкино Анна Куденко.

«Сегодня сказочное настроение не только у взрослых, но и у детей. Замечательно. Новогоднее настроение. Снежинки летят. Даже мороза не чувствуется. Хочется танцевать, петь и радоваться вместе с детьми», - заявила жительница округа Екатерина Ражева.

«Дети в восторге. Пляшут, танцуют. Очень рады, что в Пушкино есть такая возможность. Ждём Деда Мороза. Греемся, бегаем», - рассказала жительница Пушкино Татьяна Севринова.

Но долго ждать не пришлось. На оленьей упряжке Дед Мороз въезжает на площадь. И вот уже со сказочными героями, Снегурочкой и с гостями, главный волшебник зимы зажигает елку.

Главная зеленая красавица Пушкино украшена игрушками и гирляндами, а верхушка выполнена в виде Вифлеемской звезды. Новогоднее дерево возвышается над площадью Центрального парка более чем на 10 метров. Засверкало и все вокруг. В городе зажглись тысячи гирлянд. Появились и новые световые конструкции в виде сказочных деревьев и аркад.

«Новый год - это время, когда сбываются все мечты. Когда мы можем побыть вместе со своими близкими и прекрасно провести время. Сегодня мы открыли этот замечательный праздник. Сегодня приехал Дед Мороз и торжественно включил эту замечательную елку, которая находится за моей спиной», - заявил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Эпилогом празднования стало незабываемое огненное шоу в честь зажжения главной ёлки. Открытие зимнего сезона прошло на нескольких площадках городского округа. Новогодние елки включились по всем городам: Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. Везде гостей праздника ждала арт-ярмарка, мастер-классы, театральное представление и концерты. Праздничные мероприятия по всему округу посетило более пяти тысяч жителей - каждый был погружен в предновогоднюю сказку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино
03 декабря 2023, 20:57
Пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте
Читайте нас в: Google Новости
В аэропорту Домодедово выставили 10 детских рисунков. Пассажирам предложили выбрать лучший. Для этого следует навести камеру смартфона на QR-код и проголосовать. Некоторые из участников мечтают работать в авиации, поэтому нарисовали аэровокзал, самолеты, пилотов и стюардесс.

«Ребята вдохновились этими историями и нарисовали замечательные работы. Теперь пассажиры и гости аэропорта Домодедово могут видеть лучшие из этих работ на нашей выставке», - рассказала начальник группы продвижения московского аэропорта Домодедово Оксана Даминова.

Пассажиры аэропорта Домодедово оценили работы юных живописцев.

«14 лет! Молодец. У нас сын тоже ходил в школу искусств, мы ценим таких детей, и все прикладывали, чтобы у него все получилось, все это развивалось. По жизни все это пригодилось, поэтому детки молодцы», - сообщила пассажирка аэропорта Мария Рябинина.

Победителей конкурса выберут в начале декабря. Один получит награду от аэропорта Домодедово, второй - от российской авиакомпании, третий - приз зрительских симпатий. Церемония награждения пройдёт в Домодедовской художественной школе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аэропорт Домодедово

Новости по теме