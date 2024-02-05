Сотрудники ГУСТ выдали более 200 предостережений о недопустимости нарушений в содержании МКД в январе

Как рассказали в главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, часть из выписанных в январе предостережений относилась к необходимости предоставления качественных коммунальных услуг, устранению нарушений в начислении платежей за них и размещению информации о деятельности управляющих компаний.

Выдача предостережений происходит на основании обращений жителей. Эта мера направлена на то, чтобы компании, занимающиеся управлением многоквартирными домами, выполняли свою работу качественно и в срок, а также своевременно устраняли недочеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».