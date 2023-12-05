05 декабря 2023, 17:04

Сотрудники ГУСТ свыше 7 тысяч раз ответили на письма жителей Подмосковья за осень

ГУСТ
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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья рассмотрели 2,6 тысячи писем жителей в ноябре. Всего с начала года они направили 7,2 тысячи ответов.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, чаще всего жители сообщали о некачественной работе коммунальных служб и интересовались планами на ремонт и благоустройство.

«Основные волнующие темы остаются прежними: качество работы коммунальных предприятий, сроки выполнения работ, а также в ноябре жителей уже интересуют планы на 2024 год: ямочный ремонт, народные тропы и других программ благоустройства», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что на все обращения ведомство отвечает до 30 дней. Для быстрого уточнения деталей жителям рекомендуют оставлять телефон для связи.

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Благоустройство
05 декабря 2023, 17:38
Жители Подмосковья смогут проверить земельный участок на ограничения перед покупкой
МИО МО
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Новый цифровой сервис дополнил услугу по предоставлению земельных участков без проведения торгов. Теперь при оформлении электронного заявления на портале госуслуг гражданин сразу получит информацию об ограничениях на участок.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что услуга является крайне востребованной и сейчас ее удалось усовершенствовать. После того как человек подаст заявление, система сразу же проверит участок и сообщит об ограничениях, при которых выкуп невозможен.

«Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», - пояснила Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала 2023 года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без торгов воспользовались около 28 тысяч граждан и организаций в Московской области.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов подчеркнул, что в ближайшее время аналогичные сервисы внедрят в ряде других услуг Минимущества Подмосковья.

Услугой можно воспользоваться по ссылке. Там же размещена информация о вебинаре, который пройдет 6 декабря. Во время мероприятия сотрудники ведомства ответят на все волнующие вопросы от жителей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители Московской области могут воспользоваться более чем 230 услугами.

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Недвижимость
05 декабря 2023, 17:21
Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о скидках при оплате коммуналки
Unsplash
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Абоненты МосОблЕИРЦ могут экономить на оплате коммуналки. В декабре оплатить коммунальные услуги можно с двойной выгодой: со скидкой 1% и призами по акции «Выигрывай с Умной платёжкой».

Единый расчетный центр уже сформировал и доставил платежки большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики, на электронную почту и в личные кабинеты МосОблЕИРЦ.

Сейчас абоненты могут принять участие в акции: 50 призов по 3999 рублей разыграют среди всех, кто до Нового года оплатит счета в личном кабинете.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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ЖКХ
05 декабря 2023, 17:21
Около 5 тысяч человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Почти пять тысяч человек посетили губернаторские карусели в Московской области с 27 ноября по 2 декабря. Прокатиться на аттракционах можно совершенно бесплатно.

Наибольшей популярностью у жителей и гостей Московской области пользовалась карусель в Центральном городском парке Ногинска. Ее посетили более одной тысячи человек. Также многие граждане посетили аттракционы в Сергиевом Посаде и Коломне.

Кроме того, в парках, где установлены губернаторские карусели, организованы специальные зоны «Зима в Подмосковье». На их территории установлены елки, украшенные гирляндами, а также организованы катки. Гости могут согреться горячим чаем и попробовать сладкие угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети
05 декабря 2023, 17:04
Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет для предпринимателей в Павловском Посаде
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет в Павловском Посаде для подмосковных предпринимателей 7 декабря. Она состоится в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участникам встречи расскажут о возможностях государственных фондов микрофинансирования, а также о кредитах на инвестиционные цели и господдержке.

Предприниматели ознакомятся с IT-площадками для сделок с имуществом, а также узнают о трендах на рынке недвижимости.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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