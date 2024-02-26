Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали более 8 тысяч заявок за неделю
Сотрудники ГУСТ Московской области рассмотрели более восьми тысяч заявок за минувшую неделю. Большинство из них поступило из Люберец, где местные жители 79 раз обращались по вопросу неисправностей в лифтовом оборудовании.
Как сообщили представители ГУСТ, жители Люберец оставили 71 заявку на удаление наледи и сосулек на крыше, 58 обращений из-за несвоевременной уборки подъездов, а также 27 жалоб на работу освещения.
Так, управляющая компания ООО «ВИРА СЕРВИС» устранила неисправность лифтового оборудования в доме № 16к2 на улице Урицкого, а УК ООО «СОДЕЙСТВИЕ» провела уборку одного из подъездов дома № 12 на улице Пионерской в Томилино.
Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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