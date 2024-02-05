Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали 7,5 тысячи жилищных заявок на прошлой неделе

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В Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, что оставшиеся запросы планируется отработать в ближайшее время.

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений в 21 муниципалитете уменьшилось.

Так, в топ в топ городских округов с наибольшими темпами снижения обращений граждан вошли Шаховская, Черноголовка, Звездный Городок, Власиха и Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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