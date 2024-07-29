29 июля 2024, 15:39

Сотрудники Госавтоинспекции Дубны проверят водителей мотоциклов и мопедов

администрация городского округа Дубна
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Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» стартует на территории городского округа Дубна с 29 июля. Сотрудники Госавтоинспекции проверят несовершеннолетних водителей мотоциклов и мопедов на соответствие правилам дорожного движения.

Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» в Дубне проводят для того, чтобы снизить количество происшествий и тяжесть травм в дорожных происшествиях с участием мотоциклов и мопедов. Водители двухколесного транспорта получают более серьезные повреждения, нежели автомобилисты.

С 29 июля по 4 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять несовершеннолетних водителей. Напомним, что они имеют право управлять транспортом только после окончания автошколы с 16 лет. При себе участник дорожного движения должен иметь права категории «М». Мотоциклом разрешено управлять с 16 лет только в том случае, если у него установлен двигатель объемом до 125 кубических сантиметров. В таком случае в Госавтоинспекции выдают права категории «А1».

Если ребенок сел за руль, не имея права на управление мопедом или мотоциклом - на место вызовут родителей. Сотрудники дорожного порядка составят протокол, транспорт отправят на штраф стоянку, а опекуны будут привлечены к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.

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Штрафы Мотоциклы Дубна Правила Водители
29 июля 2024, 15:57
Подмосковные приставы вернули матери дочь, с которой скрылся ее экс-супруг
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Ребенка пяти лет вернули матери с помощью судебных приставов Подмосковья. Отец скрывал место нахождения дочери и не выходил на связь.

Супруги находятся в состоянии развода, но мать не препятствовала общению дочери с отцом. На одной из таких встреч мужчина забрал девочку и не вернул в обозначенное время. Он перестал отвечать на звонки и скрылся.

Женщина срочно обратилась в Одинцовский городской суд, который вынес решение передать ребенка на воспитание матери. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, информацию о чем направили по адресу регистрации отца. Но мужчина не выходил на связь и прятался.

Приставы ограничили мужчину в праве выезда за границу и в праве управления транспортными средствами. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью девочки, ее и отца также объявили в федеральный розыск.

Ребенка начали искать повсеместно, привлекли камеры систем «Безопасный регион» и «Безопасный город». Судебные приставы неоднократно приезжали по известным местам пребывания мужчины и размещали информацию о его розыске в социальных сетях.

Найти беглеца помогла психиатрическая экспертиза, которую суд в рамках бракоразводного процесса назначил для обоих супругов и их дочки. Ко времени обследования судебные приставы вместе с сотрудниками отделения специального назначения и органами опеки прибыли в медицинский центр. Процесс передачи ребенка матери прошел в спокойной обстановке из-за грамотных действий сотрудников. Пятилетняя девочка обрадовалась, когда увидела свою маму, и с радостью пошла к ней.

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Суд Дети
29 июля 2024, 15:43
Жители Воскресенска отпраздновали День Нептуна на пляже реки Семиславки
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Сотрудники Центра культуры «Москворецкий» организовали для горожан День Нептуна. Праздник прошел на пляже реки Семиславки и в парке «Москворецкий» в Воскресенске. Собравшиеся танцевали, участвовали в соревнованиях и конкурсах.

Празднование Дня Нептуна началось с костюмированного представления. Основная программа мероприятия прошла на берегу реки Семиславки. Здесь для жителей организовали соревнования и конкурсы. Гостей праздника поздравили Нептун и его свита.

Продолжили праздновать в парке «Москворецкий», где жители приняли участие в пенной дискотеке и угостились макаронами по-флотски.

Праздник для воскресенцев проводят каждое лето. И в этот раз горожане смогли получить множество впечатлений и зарядиться хорошим настроением.

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Праздники Воскресенск
29 июля 2024, 14:52
Представители подмосковного Минстроя ответили на вопросы жителей на личном приеме
Пресс-служба Минстроя МО
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Представители подмосковного Минстроя провели прием жителей 29 июля. Встреча прошла в очном и онлайн-формате.

Как рассказали в ведомстве, в мероприятии участвовал первый замглавы министерства Константин Лапин, а также сотрудники профильных управлений.

Жители смогли задать волнующие вопросы по поводу переселения из аварийных домов, получения жилищного сертификата и других тем. Всего специалисты рассмотрели девять обращений из Щелкова, Сергиева Посада, Орехово-Зуева и Одинцова.

Так, Наталье Егоровой из Орехово-Зуева сообщили, что дои № 3 по Кооперативной улице включили в программу переселения. Работы планируют провести в этом году.

«Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле», - отметили в министерстве.

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Строительство
29 июля 2024, 14:41
Новый футбольный стадион открыли в спорткомплексе «Горняк» в Воскресенске
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Благодаря госпрограмме «Спорт Подмосковья» в спортивном комплексе «Горняк» в Воскресенске открыли новый футбольный стадион. Инвестиции в строительство составили более 52 миллионов рублей.

Поле нового стадиона покрыто искусственной травой, а вся площадь освещена яркими прожекторами. Вместимость трибун составляет более 200 мест, там же установлены скамейки для запасных судей и игроков. Также для спортсменов оборудованы теплые раздевалки. По периметру футбольного поля расположены беговые дорожки - тренироваться здесь смогут и воскресенские легкоатлеты.

Средства на строительство стадиона выделили Московская область и городской округ Воскресенский: это свыше 52 миллионов рублей.

«Поздравляю всех любителей спорта и профессионалов с этим значимым событием. А нашим футболистам желаю красивых голов и громких побед, пусть новый стадион станет для этого добрым предвестником!» - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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Спортсмены Воскресенск

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