Сотрудники Госавтоинспекции Дубны проверят водителей мотоциклов и мопедов

Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» в Дубне проводят для того, чтобы снизить количество происшествий и тяжесть травм в дорожных происшествиях с участием мотоциклов и мопедов. Водители двухколесного транспорта получают более серьезные повреждения, нежели автомобилисты.

С 29 июля по 4 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять несовершеннолетних водителей. Напомним, что они имеют право управлять транспортом только после окончания автошколы с 16 лет. При себе участник дорожного движения должен иметь права категории «М». Мотоциклом разрешено управлять с 16 лет только в том случае, если у него установлен двигатель объемом до 125 кубических сантиметров. В таком случае в Госавтоинспекции выдают права категории «А1».

Если ребенок сел за руль, не имея права на управление мопедом или мотоциклом - на место вызовут родителей. Сотрудники дорожного порядка составят протокол, транспорт отправят на штраф стоянку, а опекуны будут привлечены к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.

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