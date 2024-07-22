22 июля 2024, 17:33

Сотрудники ГИБДД из Мытищ вручили юным пассажирам мягкие игрушки

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах прошла акция, направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Инициаторами выступили Госавтоинспекция Подмосковья и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

Сотрудники дорожной полиции раздали юным пассажирам, несовершеннолетним водителям современных транспортных средств и детям-пешеходам мягкие игрушки и напомнили о правилах безопасного поведения на проезжей части.

Генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина отметила, что игрушка является своеобразным талисманом, который напомнит ребенку о правилах безопасности на дороге. Она выразила надежду, что совместными усилиями с сотрудниками полиции удастся повлиять на снижение аварийности среди детей.

Напомним, что с начала года в Московской области произошло 213 происшествий с участием несовершеннолетних, которые унесли 17 детских жизней и привели к травмам более двухсот детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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Дети Мытищи ГИБДД Общественные акции
22 июля 2024, 18:01
Школьники из Красногорска стали призерами международного конкурса соцпроектов
Unsplash
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В 2023-2024 учебном году Общероссийская общественная организация «Общее дело» провела ежегодный Международный конкурс социальных проектов в сфере здорового образа жизни «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество». В конкурсе участвовали свыше 700 команд из 49 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Республики Беларусь и Армению.

Московскую область представили 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из СОШ «Мозаика» в красногорском селе Путилково получила приз в спецноминации «Наставник». Кроме того, две команды получили приглашения на Всероссийский слет добровольцев «Исходный код».

За время конкурса подростки провели свыше семи тысяч профилактических мероприятий для своих сверстников и младших школьников. Это были интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов, разработка настольных игр, викторины, марафоны здоровья и многое другое. Всего мероприятия охватили около 130 тысяч человек.

Конкурс продолжится в этом году. Участникам предстоит сформировать критическое мышление у молодежи по отношению к негативным привычкам, таким как употребление табака, алкоголя и наркотиков, и развивают полезные навыки.

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Молодежь Школьники конкурсы
22 июля 2024, 17:57
Подмосковные предприниматели примут участие в Кантонской ярмарке в октябре
Медиасток.рф
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса региона принять участие в осенней сессии Кантонской ярмарки. Торговая выставка импортных и экспортных товаров пройдет в Гуанчжоу с 31 октября по 4 ноября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на ярмарке будут представлены одежда, обувь, сумки, текстиль, офисные принадлежности, спортивные товары, медицинские препараты, продукты питания, косметика, игрушки, товары для детей и животных.

В ведомстве добавили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров проходит два раза в год - весной и осенью. Проводится с 1957 года в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу.

Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

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Бизнес Ярмарки
22 июля 2024, 17:57
Около 1,7 тысячи человек посетили форум «Агрополигон» в Подмосковье
Фото: Администрация г.о. Домодедово
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Итоги научно-практического форума «Агрополигон» подвели в Подмосковье. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что мероприятие объединило специалистов и профильных производителей.

В форуме, который проходил на территории городского округа Домодедово, приняли участие 32 производителя пестицидов и агрохимикатов, 11 дилеров и производителей сельскохозяйственной техники, два высших учебных заведения, 10 научных учреждений. За два дня форум посетили 1,7 тысячи человек.

Участники познакомились с передовыми технологиями и научными достижениями в области агрохимии, растениеводства и земледелия. На выставке представили более 75 единиц сельскохозяйственной техники, а на очных встречах обсудили вопросы цифровизации отрасли и новые технологии.

Два подмосковных предприятия получили на форуме ключи от новой сельскохозяйственной техники, предоставленной в лизинг. «Валмикс» принял один, а племзавод «Барыбино» - два трактора. Подмосковье поможет выплатить долг с помощью субсидии. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать пакет документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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Сельское хозяйство
22 июля 2024, 17:55
Неделя бесплатных бонусов стартовала для клиентов МосОблЕИРЦ в Подмосковье
Министерство ЖКХ Московской области
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МосОблЕИРЦ объявил о проведении недели свободного доступа к коммунальным бонусам. Акция продлится с 22 по 28 июля включительно. В этот период клиенты компании получат возможность воспользоваться разнообразными подарками и скидочными купонами.

Для участия в программе пользователям достаточно войти в личный кабинет на официальном сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». При каждом входе в систему клиенты смогут активировать новые бонусы. Организаторы акции не ограничили количество входов и получаемых купонов.

На данный момент страница «Коммунального бонуса» предлагает свыше 100 выгодных предложений. Среди них есть скидки на покупки в супермаркетах, услуги доставки, образовательные курсы, развлекательные мероприятия, туристические поездки, товары для животных. Кроме того, участники акции получат бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр и множество других привилегий. Каждый пользователь сможет активировать любое количество бонусов по своему усмотрению.

МосОблЕИРЦ разработал простой алгоритм получения бонусов. Сначала клиенту нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте компании или через мобильное приложение. Затем перейти в раздел «Сервисы», выбрать подраздел «Бонусы и акции», а после этого кликнуть на пункт «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». На открывшейся странице клиент сможет выбрать интересующие его подарки в любом количестве. Заключительным этапом станет применение полученных бонусов при оформлении покупок.

Компания предупредила клиентов о возможных технических работах. С 23:00 до 06:00 личный кабинет и функция выгрузки купонов могут быть недоступны из-за проведения профилактических мероприятий.

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ЖКХ

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