07 ноября 2024, 18:51

Сотрудники ГАИ проверили на нарушения водителей грузовых машин в Истре

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В городском округе Истра прошел рейд по ловле нарушителей водителей грузовиков. Всего осмотрели 120 машин.

Сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды на дорогах для повышения безопасности. В этот раз они проверили водителей в Истре и Рузе на правила перевозки грузов и установки прицепа, на наличие тахографа - средство регистрирует скорость, режим труда и отдыха водителей.

«На территории городского округа Истра проводится профилактическое мероприятие „Грузовик“. Сотрудники 11-го батальона ДПС совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции по округу проверили водителей грузовик. И те, кто нарушает законодательство Российской Федерации в области безопасного дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности», - рассказал заместитель командира 11-го батальона 1-го полка Дорожно-патрульной службы ГАИ по Московской области Сергей Полецкий.

Проверяли водителей грузовых авто от 72-го километра Волоколамского шоссе до деревней Онуфриево и Орешки, а также поселка Колюбакино. Всего осмотрели 120 машин. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, уделять внимание сну и отдыху и не отвлекаться за рулем на телефон.

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Истра Грузовики Машины
07 ноября 2024, 19:00
Штат водителей автобусов расширили в Солнечногорске
Медиасток.рф
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Развитие транспортной системы обсудили на общегородском совещании в Солнечногорске. Главе округа Константину Михалькову представили доклады представителей «Мострансавто» и профильных управлений о количестве автобусов, новых маршрутах, а также расширении водительского состава.

В Солнечногорском округе в настоящее время функционирует 36 автобусных маршрутов: 18 межрегиональных, 17 муниципальных и 1 межмуниципальный. На муниципальных маршрутах используются три типа автобусов: 78 больших, 21 среднего и 36 малых.

В этом году для удобства жителей был запущен новый большой автобус, который осуществляет 11 рейсов в день по маршруту № 26 «Солнечногорск - Заовражье». Также была изменена схема движения маршрута № 4 «Дом отдыха Сенеж - Больничный комплекс-СЭМЗ». Теперь автобус проходит по улице Военный городок до новой остановки «Поликлиника», где установили современный остановочный павильон.

В связи с расширением штата открыты вакансии для водителей автобусов. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина отметила, что если отсутствует категория D, можно пройти бесплатное обучение с ежемесячной стипендией. Она добавила, что для водителей предусмотрено бесплатное общежитие или частичная компенсация за аренду жилья, а также помощь в трудоустройстве семьи. Подробности и актуальные вакансии можно узнать по телефону: 8 (916) 934-01-85.

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Солнечногорск Автобусы Водители
07 ноября 2024, 18:55
Международный съезд врачей-терапевтов стартовал в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Восьмой международный съезд терапевтов стартовал в МОНИКИ имени Владимирского. В мероприятии принимают участие специалисты со всей России, а также врачи из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Италии, Испании, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова отметила, что это уже восьмое подобное мероприятие в регионе. Она подчеркнула, что съезд предоставляет ведущим специалистам возможность обсудить новейшие достижения медицины, повысить квалификацию и обменяться опытом с коллегами как из России, так и из-за рубежа. Основной целью мероприятия является улучшение уровня и качества медицинской помощи. В этом году съезд собрал более тысячи медицинских специалистов.

«Съезд терапевтов Московской области - это площадка для интересных дискуссий и продуктивного обмена опытом, дающая импульс специалистам к созданию новых успешных проектов», - отметил замдиректора Департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава РФ Алексей Ан.

В рамках мероприятия был организован отдельный блок, посвященный стоматологии. Участники ознакомились с современными технологиями в реконструктивной хирургии и ортодонтии, а также с инновациями в области зубных имплантов и организацией стоматологической помощи для онкологических пациентов. Обсуждались также вопросы здоровья эндокринной системы и работа неврологической службы.

Съезд проходит в гибридном формате, что позволяет участвовать как лично, так и онлайн. Это мероприятие объединило практикующих врачей для обсуждения наиболее актуальных заболеваний, их профилактики и современных методов лечения. Завершится съезд 8 ноября.

Здравоохранение Врачи Медицина
07 ноября 2024, 18:54
Количество спецтехники для уборки снега увеличат в Солнечногорске
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Количество спецтехники в Солнечногорске в декабре увеличат до 75 единиц, чтобы обеспечить качественную и своевременную очистку муниципалитета от снега. Сейчас на уборке дорог задействовано 22 машины, включая шесть комбинированных дорожных машин и 11 тракторов МТЗ-82.

Уборкой 286 дворовых территорий и 222 общественных пространств в Солнечногорске занимается муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск». В процессе задействованы 128 дворников, 56 механизаторов и 55 единиц техники. Контроль за выполнением работ осуществляется через региональную навигационно-информационную систему.

Общая площадь дорог в округе составляет 4 716 000 квадратных метров. Специалисты очищают дороги в соответствии с нормами ГОСТ, учитывая их категорию и интенсивность движения.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что приоритет в очистке дорог и тротуаров отводится маршрутам общественного транспорта, подъездам к школам, больницам и детским садам, а также тротуарам и автобусным остановкам.

«На очистку дворовых территорий техника выходит в 8:00. Дворники начинают уборку со входных групп, далее - лестницы и спуски во дворах. До 18:00 очищают от снега все пешеходные дорожки на дворовой территории. Детские и спортивные площадки по нормативам должны быть очищены в течение 72 часов. Допускается временное складирование снега на парковочных карманах в течение трех суток», - рассказал Константин Михальков.

На зимний сезон в округ было закуплено 4 268 тонн противогололедных материалов, из которых 1 653 тонны предназначены для уборки дворов и пешеходных дорожек. Также планируется дополнительная закупка 910 тонн соли, чтобы обеспечить посыпку дворовых территорий до конца зимнего периода.

По вопросам, связанным с уборкой снега, жители Солнечногорска могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 8 (925) 405-12-12 или на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.

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Солнечногорск Дороги
07 ноября 2024, 18:32
Танцоры из Мытищ взяли гран-при всероссийского фестиваля в Волгограде
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Коллектив «Грация» выступил на фестивале «Танцевальные сезоны. Волгоград». Участники из Мытищ стали призерами хореографических соревнований.

Танцоры бального коллектива «Грация» - одни из сильнейших в Мытищах, занимаются под руководством Натальи Бакаляс и регулярно участвуют в конкурсах разного уровня.

Конкурентами ребят на Первом Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальные сезоны. Волгоград» стали участники из разных городов России: Краснодара, Челябинска, Крыма, Волгоградской области, Донецкой Народной Республики.

Ребята показали высокий уровень мастерства и профессионализма. Вторая группа танцевального коллектива получила звание лауреатов первой степени конкурса, старшая группа завоевала гран-при.

Конкурсы от арт-объединения «Творческие Сезоны» всегда проводятся на профессиональном уровне и собирают на своих площадках самых талантливых участников. Основная цель таких фестивалей - объединить сильнейших артистов на одной сцене и популяризировать танцевальное искусство.

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Награды Мытищи Фестивали

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