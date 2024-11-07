Сотрудники ГАИ проверили на нарушения водителей грузовых машин в Истре

Сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды на дорогах для повышения безопасности. В этот раз они проверили водителей в Истре и Рузе на правила перевозки грузов и установки прицепа, на наличие тахографа - средство регистрирует скорость, режим труда и отдыха водителей.

«На территории городского округа Истра проводится профилактическое мероприятие „Грузовик“. Сотрудники 11-го батальона ДПС совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции по округу проверили водителей грузовик. И те, кто нарушает законодательство Российской Федерации в области безопасного дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности», - рассказал заместитель командира 11-го батальона 1-го полка Дорожно-патрульной службы ГАИ по Московской области Сергей Полецкий.

Проверяли водителей грузовых авто от 72-го километра Волоколамского шоссе до деревней Онуфриево и Орешки, а также поселка Колюбакино. Всего осмотрели 120 машин. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, уделять внимание сну и отдыху и не отвлекаться за рулем на телефон.

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