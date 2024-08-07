Сотрудники ГАИ Одинцова напомнят пешеходам правила дорожного движения

Подмосковье вошло в топ-5 по количеству регистраций на участие во втором сезоне конкурса «Билет в Арктику». Всего в состязаниях участвуют более 150 тысяч человек.

В конкурсе соревнуются молодые ученые и студенты из разных регионов России, но лидерами по количеству заявок наряду с Подмосковьем стали Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Победителей ждет поездка в составе научной экспедиции на Ямал.

Самые популярные тематические направления, которые выбрали участники, - «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы - и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. И как раз встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш», - рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Он добавил, что основная цель проекта - вовлечь молодежь в сферу научных исследований. Нагибин не исключил, что некоторые после поездки захотят связать свою профессию с освоением Арктики.

«Мы очень рассчитываем, что конкурсанты станут своего рода миссионерами развития арктических территорий», - добавил Нагибин.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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