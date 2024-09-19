19 сентября 2024, 18:39

Сотрудники ГАИ Лобни рассказали первоклассникам о ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Лобня активно проводят с первоклассниками пешеходные экскурсии в рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание дети!». Они направлены на практическую отработку знаний правил дорожного движения и проходят по улично-дорожной сети, расположенной вблизи образовательных учреждений.

Во время таких прогулок ребята изучают потенциально опасные места рядом со школой и учатся правильно себя вести в подобных ситуациях. Важной частью мероприятия является совместная работа школьников с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения и классным руководителем по разработке наиболее безопасных пеших маршрутов.

Кроме закрепления знаний ПДД, учащиеся посещают значимые для города места, расположенные рядом со школой, включая памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Таким образом, эти мероприятия способствуют не только повышению безопасности детей на дорогах, но и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

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Дети Лобня ГИБДД
19 сентября 2024, 19:36
Пассажиры «Мострансавто» смогут узнать время прибытия автобусов онлайн
Минтранс Подмосковья
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Информация о времени прибытия автобуса на остановку теперь стала доступна на сайте «Мострансавто». Для этого нужно зайти в раздел «Расписание» или запустить чат-бот в Telegram.

Как уточили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать маршрут. Далее на экране появится информация, через какое время автобус приедет на остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», - рассказали в компании Также узнать, когда приедет автобус, можно через чат-бот. Для этого нужно нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на остановку.

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Автобусы
19 сентября 2024, 19:35
Состояние более 60 площадок «Мегабак» проверили в Подмосковье летом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Общественные инспекторы провели масштабную проверку площадок «Мегабак» на территории Московской области. Они осмотрели более 60 объектов в течение летнего периода. Особое внимание уделялось санитарному состоянию контейнеров, наличию ограждений с крышами, соблюдению единых стандартов оформления и другим аспектам.

По итогам проверок инспекторы составили рейтинг городских округов в зависимости от состояния площадок «Мегабак». Наивысший результат показала Балашиха. Округ набрал 105 баллов. На втором месте оказались Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино. Тройку лидеров замкнул Талдом.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что общественные инспекции, организованные для оценки состояния пунктов «Мегабак», способствуют раннему выявлению проблем и помогают в дальнейшем улучшении качества обслуживания и удобства для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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ЖКХ
19 сентября 2024, 19:26
Освещение экотропы обновили в центральном парке Истры
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Новое освещение установили на экологической тропе, которая проходит почти вдоль всего центрального парка в Истре. С нее открывается вид на Ново-Иерусалимский монастырь и другие живописные места.

Старая кабельная лента утратила изначальный вид и специалисты оперативно провели замену световых элементов. На перилах тропы протяженностью 355 метров заменили кабельную световую линию.

Для безопасности жителей сначала установили железные конструкции на перилах и уже на них протянули кабельную ленту, так как она имеет свойство нагреваться.

Также сотрудники парка восстановили пять уличных фонарей, которые освещают пешеходные дорожки и подчеркивают ландшафт парка.

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Истра Парки
19 сентября 2024, 19:26
Образовательный центр в ЖК «Новогорск Парк» построят в Химках в 2026 году
Администрация Химки г.о.
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Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест включает школу и детский сад. Строительные работы специалисты планируют завершить к началу 2026 года.

Площадь здания нового образовательного комплекса превысит пять тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также специалисты установят современные детские игровые городки и площадки для воркаута.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», - поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Новый воспитательно-образовательный комплекс позволит решить вопрос с нехваткой мест для детей в учебных учреждениях.

Напомним, что в Химках активно идут ремонтные работы в детском саду «Радуга». Специалисты приступили к монтажу окон и витражей, установке систем отопления и водоснабжения и наружных сетей. Реконструкция завершится в 2025 году.

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Школы Химки

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