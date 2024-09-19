Сотрудники ГАИ Лобни рассказали первоклассникам о ПДД

Во время таких прогулок ребята изучают потенциально опасные места рядом со школой и учатся правильно себя вести в подобных ситуациях. Важной частью мероприятия является совместная работа школьников с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения и классным руководителем по разработке наиболее безопасных пеших маршрутов.

Кроме закрепления знаний ПДД, учащиеся посещают значимые для города места, расположенные рядом со школой, включая памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Таким образом, эти мероприятия способствуют не только повышению безопасности детей на дорогах, но и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

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