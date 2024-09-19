19 сентября 2024, 22:17

Сотрудники фармпредприятия в Видном прошли вакцинацию на рабочем месте

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В Ленинском городском округе продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа. Врачи Видновской клинической больницы провели выездную вакцинацию на одном из фармацевтических предприятий, обеспечивающем лекарственными препаратами и медицинским оборудованием пациентов по всей стране.

В результате 56 сотрудников компании получили прививки от гриппа прямо на рабочем месте, о чем сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Руководитель по персоналу фармацевтической компании Ирина Федотова подчеркнула важность вакцинации. Она отметила, что сотрудники всегда заранее проходят вакцинацию.

Пресс-служба также сообщила, что с начала сентября 60 человек уже привились от гриппа в Центральном парке города Видное. Там мобильная бригада работает по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.

Также по предварительной записи через портал «Госуслуги» можно поставить прививку в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Видновской клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Вакцинация Ленинский округ
19 сентября 2024, 20:14
Гидроагрегат на Загорской ГАЭС запустили после капитального ремонта
РусГидро
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Гидроагрегат на Загорской ГАЭС ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Работы по модернизации оборудования проводят каждые четыре года.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, рабочие провели профилактический осмотр агрегата и отремонтировали узлы и механизмы основного и вспомогательного генерирующего оборудования. После успешного проведения пусконаладочных испытаний гидроагрегат поставили под нагрузку.

Профилактический капитальный ремонт повышает надежность работы генерирующего оборудования, позволяет восстановить его технические и эксплуатационные характеристики, а также обеспечить готовность предприятия к нагрузке в осенне-зимний период.

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Электричество Работа
19 сентября 2024, 19:36
Пассажиры «Мострансавто» смогут узнать время прибытия автобусов онлайн
Минтранс Подмосковья
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Информация о времени прибытия автобуса на остановку теперь стала доступна на сайте «Мострансавто». Для этого нужно зайти в раздел «Расписание» или запустить чат-бот в Telegram.

Как уточили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать маршрут. Далее на экране появится информация, через какое время автобус приедет на остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», - рассказали в компании Также узнать, когда приедет автобус, можно через чат-бот. Для этого нужно нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на остановку.

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Автобусы
19 сентября 2024, 19:35
Состояние более 60 площадок «Мегабак» проверили в Подмосковье летом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Общественные инспекторы провели масштабную проверку площадок «Мегабак» на территории Московской области. Они осмотрели более 60 объектов в течение летнего периода. Особое внимание уделялось санитарному состоянию контейнеров, наличию ограждений с крышами, соблюдению единых стандартов оформления и другим аспектам.

По итогам проверок инспекторы составили рейтинг городских округов в зависимости от состояния площадок «Мегабак». Наивысший результат показала Балашиха. Округ набрал 105 баллов. На втором месте оказались Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминск и Пушкино. Тройку лидеров замкнул Талдом.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что общественные инспекции, организованные для оценки состояния пунктов «Мегабак», способствуют раннему выявлению проблем и помогают в дальнейшем улучшении качества обслуживания и удобства для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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ЖКХ
19 сентября 2024, 19:26
Освещение экотропы обновили в центральном парке Истры
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Новое освещение установили на экологической тропе, которая проходит почти вдоль всего центрального парка в Истре. С нее открывается вид на Ново-Иерусалимский монастырь и другие живописные места.

Старая кабельная лента утратила изначальный вид и специалисты оперативно провели замену световых элементов. На перилах тропы протяженностью 355 метров заменили кабельную световую линию.

Для безопасности жителей сначала установили железные конструкции на перилах и уже на них протянули кабельную ленту, так как она имеет свойство нагреваться.

Также сотрудники парка восстановили пять уличных фонарей, которые освещают пешеходные дорожки и подчеркивают ландшафт парка.

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Истра Парки

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