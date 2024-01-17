Сотрудники «Энергомаша» в Химках осуществили техподдержку 17 пусков ракет-носителей за год

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Главная задача заключалась в контроле выполнения работ по подготовке двигателей согласно инструкциям по эксплуатации, выявлении несоответствий, оперативном решении технических вопросов при возникновении нештатных ситуаций.

«Многолетний опыт специалистов „Энергомаша“ позволяет решать технические вопросы по эксплуатации двигателей, требующие глубоких знаний их конструкции, а также связанные с анализом телеметрической информации вопросы, требующие знаний физических процессов в двигателях, работы средств измерений и аналитических навыков при работе со статистическими данными», - рассказал начальник сектора сопровождения летных испытаний Дмитрий Вараев.

В 15 ракетах-носителях «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также на двух ракетах-носителях «Протон-М» были использованы 87 жидкостных ракетных двигателей разработки химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»