Сотрудники ДПС провели экскурсию для юного автоинспектора из Раменского

Ранее в соцсетях распространилось видео с ребенком, который в форме дорожного инспектора останавливал машины на дорогах Раменского.

«Полицейские нашли юного „сотрудника ДПС“. Им оказался житель Раменского городского округа - девятилетний мальчик. Ребенка пригласили на экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где рассказали о специфике работы и особенностях службы», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские рассказали мальчику, как вести себя на дороге. Для настоящей работы в ДПС нужно еще подрасти, а пока его посвятили в отряд Юных инспекторов движения. С родителями ребенка также провели беседу о соблюдении правил дорожного движения и безопасном поведении на дороге.