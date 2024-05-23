23 мая 2024, 00:30

Сотрудники ДПС провели экскурсию для юного автоинспектора из Раменского

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полицейские провели экскурсию по отделу Госавтоинспекции для школьника, игравшего в сотрудника ДПС на улицах Раменского. Ребенок смог увидеть работу автоинспекции изнутри.

Ранее в соцсетях распространилось видео с ребенком, который в форме дорожного инспектора останавливал машины на дорогах Раменского.

«Полицейские нашли юного „сотрудника ДПС“. Им оказался житель Раменского городского округа - девятилетний мальчик. Ребенка пригласили на экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где рассказали о специфике работы и особенностях службы», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские рассказали мальчику, как вести себя на дороге. Для настоящей работы в ДПС нужно еще подрасти, а пока его посвятили в отряд Юных инспекторов движения. С родителями ребенка также провели беседу о соблюдении правил дорожного движения и безопасном поведении на дороге.

Дети ГИБДД Дороги Машины Полиция Раменское
22 мая 2024, 22:32
Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Работы по социальной газификации продолжат в деревне Ховрино Мытищинского округа. Благодаря программе сотни семей уже оценили преимущества голубого топлива.

В эти дни собственники одного из домов по улице Огородной в деревне Ховрино тоже с нетерпением ждут окончания работ по проведению газового оборудования.

На участке заявителя бригада специалистов Мособлгаза монтирует уличную часть газопровода и заводит трубу в дом. Особое внимание уделяется разъемным соединениям: газовики стараются минимизировать их использование, но в случае необходимости строят конструкцию так, чтобы обеспечить удобный доступ для обслуживания и возможность оперативного ремонта.

Все работы внутри участка выполняются в рамках комплексного договора социальной газификации Оставить заявку на его заключение можно на сайте Мособлгаза (https://mosoblgaz.ru/connection/sg/).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Социальная газификация
22 мая 2024, 20:07
Нестандартную мебель для крупных компаний изготовили в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Компания из Балашихи создала нестандартную мебель для Яндекса, «Газпром нефти» и других крупных компаний. Предприятие использует нестандартные подходы и материалы преимущественно от российских поставщиков.

Предприятие «Юмикор» в Балашихе сотрудничает с дизайн-студиями, гостиницами, ресторанами и крупными организация в стране. Конструкторы применяют собственные наработки в производстве столярных изделий и в методах покраски.

Они создают нестандартную мебель для ресторанов, фитнес-центров, акустические кабины, стойки на ресепшн. Из искусственного камня производят столешницы, столы, подоконники и лестницы.

Всего на предприятии трудятся 20 человек. Производство и штат планируют расширять.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Балашиха Рестораны
22 мая 2024, 18:53
Последний звонок отметят почти 1400 выпускников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Школы в городском округе Химки проведут последний звонок для 1400 одиннадцатиклассников. Торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.

Писать Единый государственный экзамен выпускники начнут с 23 мая. Первыми его напишут ученики, выбравшие географию, литературу и химию. Завершится основной период сдачи госэкзамена 11 июня. Тогда пройдет аттестация по истории, биологии и иностранным языкам.

Резервные дни пройдут с 20 июня по 1 июля. Также в этом году 4 и 5 июля выпускники смогут пересдать любой из предметов и повысить результаты.

Отметим, что последний звонок в Подмосковье отметят свыше 127 тысяч школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Школьники Экзамены
22 мая 2024, 18:52
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 22 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 22 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

Новости по теме