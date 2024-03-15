Сотрудники детской школы искусств в Мытищах приняли активное участие в выборах президента

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Узнать адрес своего избирательного участка можно в разделе «Выборы» личного кабинета на портале госуслуг или же на сайте ЦИК России.

«Сегодня здесь проголосует часть нашего коллектива, - рассказал сотрудник мытищинского предприятия ООО „Тракс“ Геннадий Ашмарин. - Коллеги прикрепились к участку рядом с работой, поскольку так удобнее. Приходить на выборы стало для нас доброй традицией. Настроение у всех хорошее, ведь мы выбираем будущее для своих детей и внуков. Уверен, что мы сделаем правильный выбор».

Не забудьте, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность.