23 декабря 2024, 15:33

Сотрудники Бородинского военного музея посетили Дмитровский кремль

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Дмитровский городской округ продолжает сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Недавно его специалисты посетили фестиваль «Дмитровский пряник» в Кремле, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Школьники, представители сферы образования, участники СВО и их семьи, а также дети с ограниченными возможностями здоровья неоднократно посещали Бородинский музей, начиная с 2022 года. Они также становились участниками военно-патриотических сборов «Бородино-2023» и «Бородино-2024».

В этом году Дмитровский округ принял официальную делегацию из Можайского городского округа на конференции по обмену опытом в сфере музейного дела.

Специалисты Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника недавно посетили культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Они обсудили совместные выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили экспозиции музея и посмотрели комедию «Любовь и голуби» в драматическом театре «Большое Гнездо».

«Сотрудничество с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником является ключевым элементом в сохранении и популяризации культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Обмен знаниями и опытом позволяет нам создавать уникальные выставки и мероприятия для широкой аудитории», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:45
Новогодний турнир по шахматам прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске
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Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в городском парке в Воскресенске в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Гости приняли участие в турнире по шахматам «Белая королева».

Для гостей подготовили развлечения, спортивные мероприятия и новогоднее настроение.

В парке усадьбы Кривякино показали выставку достижений советских и российских спортсменов, которые жили в Воскресенске. Многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба УРАЛХИМ Ski Factory Ирина Салова провела разминку.

Члены Воскресенского отделения федерации «Современного мечевого боя» провели соревнования по «Метлоболу» и состязания на тямбарах.

Гостям показали фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Семеновиче Эпштейне, посвященный 100-летию тренера.

Для любителей шахмат провели турнир «Белая Королева», а малыши поучаствовали в игровой программе «Новогодний переполох в усадьбе Кривякино». Ребята создали игрушки и написали письма Деду Морозу.

Посетители отведали чай в баре-самоваре, сделали фотографии с ростовыми куклами и выбрали подарки для друзей.

Воскресенск Парки
23 декабря 2024, 15:44
Школьный турнир по баскетболу прошел в Воскресенске
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Турнир по баскетболу прошел в рамках недели «Ученические сообщества» проекта «Школа полного дня». В нем приняли участие учащиеся старших классов учреждения «Наши традиции».

Турнир посвятили предстоящему Новому году. Сыграли воспитанники спортивного клуба «Алмаз» при школе «Наши традиции».

По регламенту сборные смогли представить смешанный состав - три юноши и три девушки. Такая практика позволяет привлечь девочек в спорт и понять, что результат зависит от достижений и навыков, а не от пола игрока. Важно также развивать психологические качества.

Новогодний турнир провели по круговой системе: два тайма по 10 минут. Первое место заняла команда 10А класса, второе - 9А, а третье - 9Б класса. Судьи также выбрали лучших игроков турнира среди мальчиков и девочек.

Школы Баскетбол Воскресенск
23 декабря 2024, 15:32
Сезон соревнований по лыжным гонкам открыли в Дмитрове
Управление физической культуры и спорта Дмитров
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В Дмитрове открыли сезон соревнования по лыжным гонкам в Центре зимних видов спорта. Там провели первые состязания, в которых приняли участие более 250 человек.

Спортсмены приехали из разных городов Подмосковья, а также Москвы, Ульяновска, Твери, Костромы и других.

«Дмитровский округ уделяет большое внимание развитию лыжного спорта. Приятно видеть, что в соревнованиях участвует такое большое количество спортсменов разного возраста и уровня подготовки», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции в соответствии с возрастом: 1, 3, 5 и 10 километров.

Призеры получили грамоты и медали. Спортсмены из Дмитрова завоевали семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Самым юным участником стала Дарья Щербакова 2020 года рождения, а самым опытным - Юрий Перов 1948 года рождения.

Дмитров
23 декабря 2024, 15:32
Работники сферы культуры в Дмитрове подвели итоги 2024 года
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Итоги сферы культуры 2024 года подвели в Дмитрове. На мероприятии также поздравили отличившихся сотрудников.

Праздник прошел в зале Дмитровской детской школы искусств. Для гостей выступил сводный оркестр ЦДК «Созвездие» с попурри на музыку Штраусов.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что муниципалитет вошел в топ-3 Подмосковья по управлению социальной сферой по итогам 2024 года.

«Уважаемые работники культуры! Вы вносите в жизнь нашего округа красоту и искусство, дарите людям радость и хорошее настроение. Благодаря вам ни одно мероприятие не обходится без ярких и запоминающихся моментов. Я хочу пожелать вам в наступающем году ставить перед собой высокие цели, достигать их и продолжать радовать жителей нашего округа!» - сказал Иван Курданин, глава Дмитровского городского округа.

Глава округа Иван Курдин вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам учреждений культуры. Поздравили всех с наступающим Новым годом начальник управления культуры Виктор Михайлов и председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза работников культуры Татьяна Черныш.

Дмитров

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