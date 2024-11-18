Сотрудники библиотеки в Коломне создали новый путеводитель для туристов

Борис Пильняк упоминал запахи трав, цветов, дыма и морозной свежести. Эти описания позволили создать эксклюзивные масляные парфюмы, с помощью которых можно ощутить, как пахла Коломна в 1912–1924 годах.

«Авторские ароматы „Вау, Вогау“, „Ветреный писатель“, „Борис в кустах“ и другие забрали с собой участники презентации, ведь эти ароматы также индивидуальны, как и восприятие творчества Бориса Пильняка», - отметили в городской Арт-библиотеке.

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В основу путеводителя «Ароматы Посада: путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком» легли письма писателя, которые он отправлял друзьям и близким.

«Борис Пильняк провел в Коломне один из самых плодотворных периодов своей жизни. В обширной переписке он документировал детали окружающего его мира, передавал оттенки запахов и ароматов города 20-х годов прошлого века. Поэтому по читальному залу у нас летали запахи яблок, ландыша и сирени», - рассказали организаторы презентации.