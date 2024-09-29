Сотрудники библиотеки в Икше представили посетителям старинные экспонаты

Икшанская поселковая библиотека - это информационный и культурный центр поселка. Фонд насчитывает более 20 тысяч печатных изданий: энциклопедические и справочные книги, литература для вузов, средне-специальных учреждений и школ, а также православные книги, отдел искусств и живописи.

В библиотеке обустроены современный компьютерный зал, где созданы все условия для обучения, досуга и творчества.

Помимо этого, функционирует краеведческий музей истории Икши, где собраны уникальные экспонаты: глиняные горшки, крынки, чугунки, толкушки, коромысло, веретено, люлька, счеты, печатная машинка и старинные иконы.

«Музей - это хранитель памяти, а историческая память важна и необходима. Когда смотришь на эти экспонаты, как будто колесо истории повернулось, и мы попадаем в совсем другие времена», - поделилась своими мыслями сотрудник библиотеки с участниками экскурсии.

Недавно сотрудники музея провели экскурсию.

«Я уже не первый раз посещаю наш библиотечный музей, но каждый раз, приходя сюда, открываю для себя что-то новое. Этот музей охватывает все периоды истории нашего поселка - от самых древних времен до наших дней. От многообразия представленных здесь инструментов быта и обихода захватывает дух!» -поделилась впечатлениями жительница Икши.

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