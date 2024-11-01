Сотрудники администраций Подмосковья повысили квалификацию в Мининвесте

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По программе обучения участники познакомились со всеми этапами подготовки инвестиционного проекта с государственным участием - от идеи до запуска. Всего - 56 академических часов.

Участники разработали и презентовали потенциальным инвесторам свои проекты в сферах общественного транспорта, физической культуры и спорта, культура и досуга, гостеприимства и туризма.

«Концепции инвестпроектов, разработанных ими в рамках образовательной программы, были презентованы в формате роуд-шоу экспертам, финансовым учреждениям и потенциальным инвесторам», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.