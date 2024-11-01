01 ноября 2024, 15:47

Сотрудники администраций Подмосковья повысили квалификацию в Мининвесте

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Эксперты Министерства инвестиции, промышленности и науки Московской области прочитали цикл лекций по программе повышения квалификации сотрудников ведомств и администраций муниципалитетов по управлению городским хозяйством. В обучении приняли участие 103 специалиста со всего региона.

По программе обучения участники познакомились со всеми этапами подготовки инвестиционного проекта с государственным участием - от идеи до запуска. Всего - 56 академических часов.

Участники разработали и презентовали потенциальным инвесторам свои проекты в сферах общественного транспорта, физической культуры и спорта, культура и досуга, гостеприимства и туризма.

«Концепции инвестпроектов, разработанных ими в рамках образовательной программы, были презентованы в формате роуд-шоу экспертам, финансовым учреждениям и потенциальным инвесторам», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции Промышленность
01 ноября 2024, 16:07
Территорию у дома 29А благоустроят в микрорайоне Ковровом в Котельниках
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В администрацию городского округа Котельники поступило обращение от владельца павильона «Аптека», расположенного в микрорайоне Ковровый, 29А. В обращении сообщалось о нарушениях при проведении земляных работ.

Заместитель главы округа Ирина Копыльченко вместе с заместителем председателя Совета депутатов Риммой Ибрагимовой и представителем подрядной компании «СтройСнаб», выполняющей работы по ордеру 36/24 «Строительство наружных сетей внеплощадочной дождевой канализации», провели встречу с представителем собственника на месте выполнения работ.

В ходе встречи был проведен визуальный осмотр здания, чтобы выявить возможные повреждения прилегающей отмостки, грунтового слоя, тротуара и гидроизоляции фундамента. Угрозы обрушения здания и нарушений в процессе земляных работ обнаружено не было.

Обратная засыпка на этом участке запланирована на 1 ноября. После завершения засыпки будут проведены работы по восстановлению благоустройства, включая восстановление отмостки.

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Котельники Ремонтные работы
01 ноября 2024, 15:45
Еще 40 замечаний по ЖКХ взяли на контроль в правительстве Подмосковья
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел личный прием жителей 16 городских округов региона. Главные вопросы касались оборудования контейнерных площадок, начисления платы за электроэнергию и содержания мест общего пользования в домах.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, ведомство взяло под личный контроль более 40 волнующих жителей замечания предложений.

«В первую очередь, чтобы проанализировать пути решения, поручили отраслевым отделам провести контрольно-надзорные мероприятия. Так, их результатом станет схема дворовой территории с возможными точками переноса контейнерной площадки по просьбе жителя», - пояснил Мурашов.

ЖКХ
01 ноября 2024, 15:25
Готовность парков к зимнему сезону проверили в Подмосковье
Министерство культуры и туризма МО
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В Подмосковье проверили готовность парков к зимнему сезону. Представители администраций городских округов. министерств и ведомств оценили состояние уборочной техники, инвентаря и готовности персонала к предстоящей зиме.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра благоустройства региона Михаила Хайкина, зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона.

«В ходе мониторинга мы сосредоточились на увеличении числа рабочих, проверке уборочной техники и ручного инвентаря. Также было решено приобрести противогололедные материалы, определить места для складирования снега и подготовить катки, лыжные трассы и новогоднюю инфраструктуру к 1 декабря», - рассказал Хайкин.

Он добавил, что в последние годы в Подмосковье уделяется большое внимание развитию лыжного спорта. В регионе реализуется программа по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу».

«Во многих лесопарках региона будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей Подмосковья», -заключил Хайкин.

Благоустройство Парки
01 ноября 2024, 15:24
Более 60 жителей Звенигорода побывали на личном приеме главы округа
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Решать проблемы и обсуждать насущные вопросы жители Одинцовского округа продолжают все вместе. В этот раз 29 октября на личном приеме главы округа в Звенигороде активисты встретились с представителями органов местного самоуправления в формате «выездной администрации».

В совещании приняли участие глава Одинцовского округа, его заместители, представители муниципального центра управления регионом и главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также члены местного совета депутатов.

В общей сложности личный прием посетило 67 человек. Главными темами встречи стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, здравоохранение, и обустройство проезжей части и тротуаров. Помимо этого, жители Звенигорода обсудили общую безопасность и образовательную сферу.

Приемы населения в территориальных управлениях Одинцовского округа проходят еженедельно. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации».

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Одинцово Благоустройство Здравоохранение

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