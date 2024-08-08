08 августа 2024, 20:52

Сотрудники администрации Балашихи провели прием жителей в микрорайоне Кучино

Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости

Заместители главы Балашихи Сергея Юрова, Михаил Объедков, Максим Сидоркин и Кирилл Тимашков совместно с представителями профильных ведомств, а также региональных министерств жилищной политики встретились с жителями микрорайона Кучино в школе № 8. Основной темой обсуждения стало расселение жильцов аварийного дома на Почтовой улице, 7.

После проведения комиссии дом был признан аварийным и вошел в программу реновации, действующую в Московской области. Кирилл Тимашков пояснил, что в администрации после признания дома аварийным возникает обязанность принять меры по расселению. Так как в микрорайоне Керамик не было свободных участков для строительства новых домов, был подобран участок на Балашихинском шоссе в микрорайоне Авиаторов. Собственники смогут выбрать между фактическим переселением или выплатой по оценке.

На встрече также обсудили вопросы медицинской помощи, получения льготных лекарств и приема узкопрофильных специалистов. Участникам рассказали о планах в сферах благоустройства, ЖКХ и дорожного строительства, а также о мерах поддержки предпринимателей.

По поручению главы округа Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в разных районах Балашихи. Участие специалистов профильных управлений позволяет жителям напрямую озвучивать свои вопросы в режиме одного окна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Аварийное жилье
08 августа 2024, 21:27
Бойцу СВО из Химок вручили медаль «За храбрость» II степени
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Доброволец из Химок получил медаль «За храбрость» II степени. Высокую награду бойцу с позывным Обед вручил губернатор Московской области Андрея Воробьева.

В Химки военнослужащий переехал из Луганска несколько лет назад. На СВО он отправился добровольцем. Там попал в воздушную разведку отряда БАРС.

Расчет героя выявил и уничтожил склад боеприпасов противника для реактивной системы залпового огня.

«Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. И каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», - отметил Андрей Воробьев.

На торжественном награждении присутствовали родные и близкие героя.

«Такие бойцы - пример патриотизма, мужества, самоотверженности и любви к Отчизне. Гордимся нашими героями!» - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Химки Патриотизм
08 августа 2024, 21:27
Предприятие «Энергомаш» из Химок примет участие в форуме «Армия-2024»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Научно-производственное объединение «Энергомаш» примет участие в военно-техническом форуме «Армия-2024». Выставку проведут в десятый раз.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» представит на форуме макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180 и РД-171МВ. Последний неформально называют царь-двигателем и сравнивают его мощность с крупной электростанцией. Экспозицию расположат на едином стенде в составе объединенной выставки Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности.

Посетителей форума познакомят с историей предприятий и расскажут об их достижениях и планах на будущее. Так же гости и участники смогут увидеть образцы военного вооружения.

«Впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями „народного ОПК“. Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии. Также в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок», - сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Международный форум проведут с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Роскосмос Патриотизм
08 августа 2024, 21:13
Благоустройство сквера в микрорайоне Заря в Балашихе достигло 55%
Читайте нас в: Google Новости
Сквер в микрорайоне Заря на улице Маршала Батицкого в Балашихе завершили наполовину. Работы стартовали в мае в честь 62-й годовщины образования бывшего военного городка Заря и проводятся на территории общей площадью 1,2 гектара.

Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров подчеркнул значимость микрорайона и отметил, что администрация старается улучшить жизнь его жителей.

Уже выполнены демонтажные работы, спилены сухостойные деревья, частично завершено устройство пешеходных дорожек и освещения. Также ведется прокладка траншеи для наружного освещения и видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и озеленение. Окончание строительно-монтажных работ планируется до конца лета.

После благоустройства в сквере появятся детская и спортивная площадки, освещение, скамейки и урны, а также пешеходные дорожки. Особое внимание уделят установке монумента в виде истребителя, переданного из 1-й армии ПВО.

Напомним, что выбор территории для благоустройства сделан по многочисленным обращениям жителей микрорайона и военнослужащих войск ПВО. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Парки
08 августа 2024, 20:55
График движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменят с 9 по 11 августа
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Из-за проведения плановых работ на железной дороге с 9 по 11 августа изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно. Некоторые рейсы будут отправляться от Савеловского вокзала. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Аэроэкспресс.

9 августа после 22:36 поезда «Аэроэкспресс» будут отправляться в Шереметьево с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Также после 21:00 рейсы из аэропорта будут следовать до Савеловского вокзала.

10 и 11 августа до 12:00 доехать в аэропорт Шереметьево можно будет с Савеловского вокзала, за исключением рейса, который отправляется в 7:36 с Белорусского вокзала - он будет идти по привычному маршруту со всеми остановками. Рейсы из аэропорта до 10 утра также будут прибывать на Савеловский вокзал.

Все остальные рейсы в этот период будут следовать по обычному маршруту из Одинцова с предусмотренными остановками.

Добраться до аэропорта Шереметьево можно и автобусами «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы № 1195 отправляются каждые восемь минут до терминалов В и С по платной дороге без остановок. Автобусы № 1195D везут пассажиров каждые 15-20 минут до терминала D, также по платной трассе без остановок всего за 20 минут.

В ведомстве порекомендовали пассажирам перед поездкой ознакомиться с обновленным расписанием.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Автобусы Аэропорт Шереметьево Поезда

Новости по теме