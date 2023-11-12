Сотрудникам полиции в Одинцове вручили награды по случаю профессионального праздника

Николай Миронов поделился, что ему нравится работать на «земле», как часто говорят участковые.

«Мне нравится моя профессия, я с радостью работаю, помогаю людям - именно это доставляет мне большое удовольствие», - рассказал участковый.

На сегодняшний день в Одинцовском УВД работает много молодых людей. Они стараются опираться на опыт старших коллег и обращаются за помощью к ветеранам. К счастью, таких специалистов хватает, и они готовы делиться своими знаниями.

Председатель Совета ветеранов УМВД России по Одинцовскому городскому округу Александр Тарасов рассказал, что почти 30 лет работает в правоохранительных органах. Для него профессиональный праздник играет особое значение в жизни.

Отметим, что в День полиции лучших сотрудников наградили не только от управления, депутатского корпуса, но и от Мособлдумы и Общественного совета. Кроме того, их поздравил глава городского округа Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности жителей региона.

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