Сотрудник СОБР «Булат» из Подмосковья совершил восхождение на гору Казбек
Сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области в составе группы альпинистов совершил восхождение на гору Казбек высотой 5033 метров. Это событие майор полиции приурочил к празднованию 100-летия Отечественного Альпинизма.
«Восхождение оказалось не таким простым, как представлялось, но серьезная подготовка к такому походу показала, что тренировался не зря. На отметке в 4270 метров поднялся ураганный ветер и сильный мороз», - поделился сотрудник СОБР «Булат».
Восхождение заняло четыре дня. По итогу восхождения на высоте 5033 метров водрузили флаг отряда СОБР «Булат».
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