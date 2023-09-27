Сотрудник СОБР «Булат» из Подмосковья совершил восхождение на гору Казбек

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«Восхождение оказалось не таким простым, как представлялось, но серьезная подготовка к такому походу показала, что тренировался не зря. На отметке в 4270 метров поднялся ураганный ветер и сильный мороз», - поделился сотрудник СОБР «Булат».

Восхождение заняло четыре дня. По итогу восхождения на высоте 5033 метров водрузили флаг отряда СОБР «Булат».

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