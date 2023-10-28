Сотрудник подмосковной Росгвардии установил мировой рекорд по подъему штанги
Сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области одержал победу в соревнованиях по силовым видам спорта. Ему удалось побить мировые рекорды.
В Нововоронеже состоялся открытый Чемпионат Содружества независимых государств по силовым видам спорта. Представителем Главного управления Росгвардии по Московской области стал сотрудник по имени Сергей.
Росгвардеец выступал в весовой категории до 100 килограммов по трем видам упражнений: открытая, саб-ветераны и ветераны М1.
По результатам соревнований офицер Росгвардии стал абсолютным чемпионом во всех номинациях. Он смог поднять штангу весом 50 килограммов 25 раз. Таким образом Сергею удалось перевыполнить норматив Мастера спорта России международного класса на 5 повторений, что позволило ему установить новые рекорды России, Европы и мира.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Он подчеркнул, что все работы должны завершиться до конца 2023 года. Один из крупнейших проектов - первый в Московской области манеж с полноразмерным крытым футбольным полем.
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