Сотрудник подмосковного СОБР «Булат» стал героем ведомственной акции «Знай наших»

Свою карьеру Владимир начал более 10 лет назад. Он подчеркнул, что желание «бороться со злом» и непреодолимое чувство справедливости побудило его пойти на службу в правоохранительные органы.

Свободное от работы время Владимир посвящает преподавательской деятельности и самообразованию. Именно благодаря тяге к знаниям и желанию передать собственный опыт подрастающему поколению, офицер получил «Сенсэй».

Владимир отдельно отметил, что изначально военно-патриотический клуб состоял только из детей младшего возраста. Они с интересом участвовали в его деятельности.

«Но сейчас среди участников есть мальчики и девочки разных возрастов», - добавил Владимир.

Во время занятий молодые люди узнают правила оказания медицинской помощи и постигают основы военного дела. Дети с удовольствием приходят в клуб и с уважением относятся к своему преподавателю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».