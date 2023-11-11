Сотрудник подмосковного СОБР «Булат» стал героем ведомственной акции «Знай наших»
Героем ведомственной акции «Знай наших» стал сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области Владимир. Он более пяти лет назад организовал военно-патриотический клуб.
Свою карьеру Владимир начал более 10 лет назад. Он подчеркнул, что желание «бороться со злом» и непреодолимое чувство справедливости побудило его пойти на службу в правоохранительные органы.
Свободное от работы время Владимир посвящает преподавательской деятельности и самообразованию. Именно благодаря тяге к знаниям и желанию передать собственный опыт подрастающему поколению, офицер получил «Сенсэй».
Владимир отдельно отметил, что изначально военно-патриотический клуб состоял только из детей младшего возраста. Они с интересом участвовали в его деятельности.
«Но сейчас среди участников есть мальчики и девочки разных возрастов», - добавил Владимир.
Во время занятий молодые люди узнают правила оказания медицинской помощи и постигают основы военного дела. Дети с удовольствием приходят в клуб и с уважением относятся к своему преподавателю.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.
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