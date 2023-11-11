11 ноября 2023, 23:05

Сотрудник подмосковного СОБР «Булат» стал героем ведомственной акции «Знай наших»

Росгвардия Московской области
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Героем ведомственной акции «Знай наших» стал сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области Владимир. Он более пяти лет назад организовал военно-патриотический клуб.

Свою карьеру Владимир начал более 10 лет назад. Он подчеркнул, что желание «бороться со злом» и непреодолимое чувство справедливости побудило его пойти на службу в правоохранительные органы.

Свободное от работы время Владимир посвящает преподавательской деятельности и самообразованию. Именно благодаря тяге к знаниям и желанию передать собственный опыт подрастающему поколению, офицер получил «Сенсэй».

Владимир отдельно отметил, что изначально военно-патриотический клуб состоял только из детей младшего возраста. Они с интересом участвовали в его деятельности.

«Но сейчас среди участников есть мальчики и девочки разных возрастов», - добавил Владимир.

Во время занятий молодые люди узнают правила оказания медицинской помощи и постигают основы военного дела. Дети с удовольствием приходят в клуб и с уважением относятся к своему преподавателю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

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Росгвардия
11 ноября 2023, 23:38
Количество нарушений на объектах жизнеобеспечения Подмосковья сократилось на 7% за неделю
ГКУ МО "МОС АВС"
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Аварийно-восстановительная служба Московской области за минувшую неделю выявила 217 технологических сбоев. Это на 7% меньше по сравнению с количеством нарушений, выявленных неделей ранее.

Оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 45 выездов в различные населенные пункты Московской области. Из 217 выявленных нарушений 12 касались обеспечения граждан холодной водой, а 35 - горячей. Также 46 выявленных проблем были связаны с теплоснабжением и 122 - с электричеством. На сегодняшний день все они устранены.

Кроме того, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 38 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. В общей сложности с начала 2023 года было выполнено более 1,3 тысячи рейдов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Это позволить заменить до 1,2 тысячи километров инженерных сетей.

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ЖКХ
11 ноября 2023, 22:48
Цифровизация «Госуслуг» Подмосковья помогла бороться с мошенничеством
Главное управление региональной безопасности Московской области
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ГУФССП России по Московской области приняло более 872 тысяч обращений от граждан и юридических лиц через портал госуслуг с начала текущего года. Свыше 152 тысяч человек воспользовались сервисом, чтобы получить информацию о наличии и ходе исполнительных производств.

Благодаря цифровому развитию, взаимодействие между гражданами и судебными приставами стало удобнее и намного быстрее. Это, в свою очередь, привело к снижению рисков мошенничества. На портале госуслуг и официальном сайте ГУФССП России по Московской области доступны электронные сервисы, которые предоставляют жителям Подмосковья надежную информацию о ходе исполнительных производств.

Для получения достоверных сведений о задолженности рекомендуется обращаться только к официальным источникам, таким как «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП приставов по Московской области.

Кроме того, жителям Подмосковья доступен голосовой помощник «Полина» по номеру телефона: 8 800 303 0000. С его помощью они также могут получить достоверную информацию.

Отметим, что оплатить задолженность можно только через портал госуслуг или наличными, получив квитанцию для оплаты в любой кредитной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта. Он отдельно отметил, что в целом по стране 22% налоговых отчислений поступает от малого предпринимательства.

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Налоги Госуслуги
11 ноября 2023, 22:21
Подмосковные конькобежцы завоевали 9 медалей на кубке СКР
Конькобежный центр «Коломна»
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Спортсмены из Московской области удостоились девяти медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Союза конькобежцев России I этап». В копилке региональной команды три золотых медали, одна серебряная и пять бронзовых.

Подмосковная спортсменка Анастасия Семенова стала обладательницей трех золотых медалей: на дистанциях в тысячу и 1,5 тысячи метров, а также в масс-старте на 10 кругов среди юниорок. Кроме того, завоевала бронзовую медаль на дистанции в три тысячи метров.

Пьедестал почета в масс-старте на 10 кругов с Анастасией Семеновой разделили Елизавета Губарева и Мария Мосягина, заняв второе и третье места соответственно.

Еще один представитель региона Артем Веселкин дважды стал бронзовым призером на дистанции в одну тысячу метров и также в командном забеге на восемь кругов среди юниоров. Мария Сыряная принесла в коллекцию медалей бронзу на дистанции в 500 метров среди юниорок.

Всероссийские соревнования «Кубок СКР I этап» проводились с 8 по 10 ноября в центре «Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве уникальных спортивных объектов до конца 2023 года. Он подчеркнул, что без внимания не останутся и существующие арены, стадионы и комплексы, которые нуждаются в проведении ремонтных работ или модернизации.

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Спортсмены
11 ноября 2023, 19:54
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин обсудил вопросы теплоснабжения в Кашире
Министерство энергетики Московской области
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Совещание по вопросам теплоснабжения городского округа Кашира прошло под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Вместе с министрами и представителями сферы ЖКХ он обсудил актуальные вопросы подачи тепла в дома.

Евгений Хромушин указал, что на территории Каширы ведется масштабная реконструкция системы теплоснабжения. На сегодняшний день уже есть положительные результаты. Так, за последние две недели количество жалоб значительно снизилось. Также Евгений Хромушин сообщил, что посетил несколько квартир в ЖК «Березовая роща», откуда поступали жалобы.

«Работа предстоит колоссальная, но все идет согласно намеченному графику. Предпринимаем всевозможные меры, чтобы жители зимой чувствовали себя комфортно», - добавил Евгений Хромушин.

Как сообщают представители Минэнерго Подмосковья, работа по перекладке магистральной сети Кашира-2 будет осуществляться в четыре этапа и завершится в 2024 году. Кроме этого, в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие годы включено еще 11 мероприятий по реконструкции 25 километров сетей теплоснабжения.

Участники совещания также посетили ВЗУ-2 в деревне Горки, где проверили ход работ по замене оборудования. Отмечено, что новые насосы были успешно установлены, что гарантирует надежное электроснабжение достаточной мощности.

Кроме того, обсуждался вопрос установки шести новых тепловых пунктов в микрорайоне Кашира-2, два из которых будут установлены в ближайшее время. Основной объем работ запланирован на 2024 год. Это позволит обеспечить жителям бесперебойное теплоснабжение и горячую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации старых котельных. Он подчеркнул, что на смену устаревшему оборудованию приходит цифровое и автоматизированное.

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ЖКХ Отопление Кашира

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