Сотрудник Одинцовской скорой помощи стал лучшим фельдшером Подмосковья

Решение поучаствовать в состязании было принято коллективом, который единогласно выдвинул на конкурс кандидатуру Александра. Их выбор оказался верным - медик продемонстрировал безупречный профессионализм и стал лучшим среди коллег со всего региона.

«Мы собрали необходимые документы на этот конкурс и отправили в область. Успешно прошел все этапы. Я готовился к этому конкурсу, переживал, волновался, но со всем справился успешно. Надеялся на победу. Рад, что все получилось», - поделился своими впечатлениями Александр Вылков Эта награда - не первый успех в карьере Александра. В декабре 2020 года он был удостоен ордена имени Луки Крымского за значительный вклад в развитие здравоохранения. В те времена, когда коронавирус ставил под угрозу жизни многих людей, Александр не раз выходил на сверхурочные смены, подменял коллег и проявлял невероятную отвагу и самоотдачу. Его профессионализм и человечность стали примером для всех.

«Ездили в Красногорск на вручение. Было очень волнительно. Я потом домой полетел - в Сибирь, отвез свою награду отцу. Папа пожал руку. Сказал: „Молодец, сын!“. Было очень приятно», - рассказал Александр.