19 января 2024, 23:58

Сотрудник музея «Новый Иерусалим» объяснил популярность реки Истры в Крещение

Светлана Борщева
Читайте нас в: Google Новости

Земные воды являют присутствие благодати Божией в ночь на 19 января. Тем не менее многие верующие стремятся отметить праздник Крещения в местах особенных. Научный сотрудник музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова рассказала, почему многие едут в Истру, чтобы окунуться в прорубь.

Крещение Господне считается одним из наиболее уважаемых и возлюбленных среди православных христиан. На протяжении многих веков Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой являлся одним из мест притяжения в январские дни.

Известно, что патриарх Никон задумал создать образ Святой Земли вблизи Москвы и воссоздать основные святыни Палестины. Согласно замыслу патриарха, окрестности были переименованы. Например, река Истра на определенном участке была названа Иорданом - рекой, имеющей значимость для христиан.

«В дни Крещения происходит буквально паломничество к ее берегам. Даже когда на территории монастыря был музей и не было оборудованного места, люди туда шли. Эта память всегда сохранялась», - рассказала Лариса Черненилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люди всегда с особым трепетом относились к Новому Иерусалиму, и на этом участке Истра не была просто рекой. Как известно, вода освящается в каждом храме. Однако здесь есть свой собственный подземный источник. Он появился еще во время строительства. Сегодня православные верующие с особым почтением набирают святую воду из этого источника.

Праздники Истра Музей Новый Иерусалим
19 января 2024, 23:34
Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установят в селе Середа в Шаховской до конца года
Татьяна Рунова
Читайте нас в: Google Новости
Первое в этом году заседание выездной администрации прошло в селе Середа в городском округе Шаховская. В ходе встречи жители задавали вопросы о комплексном развитии территорий, дорожном строительстве, а также обсудили другие не менее важные темы.

Прием вел лично глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев, представители администрации округа и профильных служб. Жители задали интересующие вопросы по разным тематикам и имели возможность адресовать их специалистам, которые отвечают за ту или иную область.

Вопросы граждан касались разных сфер: дорожное строительство, установка детских площадок, отлов бродячих собак, программа газификации, а также вопросы, связанные автобусным сообщением.

«В селе Середа на этот год запланировано комплексное благоустройство, входе которого мы установим стелу „Населенный пункт воинской доблести“ около администрации», - рассказал Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Шаховская
19 января 2024, 23:33
Жителям Протвина пообещали решить проблему с вывозом мусора
Анна Мороз
Читайте нас в: Google Новости
Первая в 2024 году выездная администрация в городском округе Протвино состоялась в Центральной библиотеке города. Жители смогли задать волнующие их вопросы, один из которых касался уборки мусора.

Встречу с жителями посетили представители местной администрации, управляющих компаний, а также депутаты. Свои вопросы граждане смогли задать лично временно исполняющему полномочия главы округа Оксане Лебедевой.

Людей на встречу пришло не так много, вероятно, виноваты были плохие погодные условия и сильный снегопад. Вопросы, которые были заданы в этот вечер, разбирали основательно и без суеты.

«Я пришла по поводу уборки мусора нашим региональным оператором. Мусор остается у домов. Нет четкого графика работы», - сообщила Ирина Абориген.

Ей пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Для этого будет направлено обращение в адрес регионального оператора.

«С региональным оператором мы сейчас свяжемся. В режиме диалога постараемся все решить», - сообщает директор МБУ «УКП» Протвина Сергей Соин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Протвино Мусор
19 января 2024, 22:32
Проблему с вывозом мусора решат в ближайшее время в поселке Селятино в Наро-Фоминске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Заседание выездной администрации состоялось в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. В нем приняли участие более 30 человек, которые обсудили свыше 40 проблем.

Кроме того, жителям рассказали про отопление, подчеркнув, что сейчас теплоноситель подается в полном объеме. По каждому адресу, где фиксировались проблемы, будут проведены перерасчеты коммунальных платежей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Жительница дома № 30-а Галина Мороз обратилась к заместителю главы Алексею Гусакову с жалобой на неубранный снег и несвоевременный вывоз мусора. Вместе с ней по теме ЖКХ обратились более 12 заявителей.

Алексей Гусаков каждому жителю дал исчерпывающий ответ на обращение, взял письма на рассмотрение и обещал решить проблемы в ближайшее время.

«Сегодня вопросы касались и благоустройства детских площадок, и ремонта дорог, уборки площадок, и сбоя в отоплении. У регионального оператора были проблемы по вывозу мусора, сейчас компания „встает в график“. Этот вопрос недели за две или за три мы решим. Жители уже заметили, что за неделю тема мусора меняется в положительную сторону», - пояснил заместитель главы.

Наро-Фоминск ЖКХ Отопление Мусор
19 января 2024, 21:56
Глава Дзержинского Шелухин подал заявление об отставке
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
Читайте нас в: Google Новости
Глава Дзержинского Московской области Владимир Шелухин написал заявление об отставке. Соответствующее обращение он направил в Совет депутатов городского округа.

Владимир Шелухин в своем Telegram-канале пожелал всем удачи и приложил фотографию заявления.

«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», - указано в заявлении.

Напомним, Владимир Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отставки Депутаты Дзержинский

Новости по теме