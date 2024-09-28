Сотрудник Мособлагаза в Лосино-Петровском проверили оборудование в Мизинове

Еще 44 многоквартирных дома в микрорайоне Прибрежный и деревне Мизиново с непосредственным способом управления не заключили договор на обслуживание. Это должны сделать все, так как с 1 января 2024 года в Московской области газораспределительная организация «Мособлгаз» стала единственной компанией, которая имеет право обслуживать и ремонтировать внутридомовое оборудование.

Участники комиссии приняли решение, что собственникам необходимо выбрать и заключить договор с управляющей компанией, которая подпишет соглашение на обслуживание газового оборудования внутри дома с «Мособлгаз».

Проверки будут проходить в каждом доме не реже одного раза в год - это обязательное условие поставки ресурса. Оплата ежемесячно отображается в квитанции Московского областного расчетного центра в строке «ТО ВКГО».

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