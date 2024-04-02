Сотрудница подмосковной Росгвардии выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по плаванию

Как рассказали в ведомстве, спортсмены состязались в плавании на спине, брассом, баттерфляем, вольным стилем на дистанциях 50 и 100 метров, а также в комплексном плавании и командной эстафете на дистанции 200 метров.

Алина Бордей завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин.

Сотрудница Росгвардии является мастером спорта по плаванию и ежегодно участвует в ведомственных соревнованиях, занимая призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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