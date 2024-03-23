Сотрудница Красного Креста Ткаченко рассказала о востребованных группах крови

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По словам сотрудницы Красного Креста Елены Ткаченко, желающих сдать кровь так много, что сотрудники центра решили увеличить время приема до последнего донора.

«В связи с событиями прошлой ночи сегодня в центре крови рабочий день. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Кровь всех групп востребованна», - рассказала Ткаченко.

Сегодня по всему Подмосковью проходит донорская акция, в которой принимают участие жители практических всех округов региона.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.