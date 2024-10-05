05 октября 2024, 15:45

Сотню лучших педагогов наградили в Химках ко Дню учителя

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В преддверии Дня учителя в городском округе Химки отметили лучших педагогов. За значительные успехи в труде наградили 100 работников образования.

На церемонию награждения лучших учителей приехали депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, начальник Управления по образованию Юрий Кандалов, а также муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Владимир Суслов. Они отметили учителей, показавших высокие результаты своей работы. Торжественное мероприятие прошло в «Тридцать первой школе».

«Профессия учителя - одна из самых важных и благородных. Учителя не просто дают нам знания, они формируют наше мировоззрение, воспитывают в нас лучшие качества, помогают найти свой путь в жизни. Поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и благодарных учеников», - сказал Валентин Герасимов.

Учителя получили почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе от Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Московской области и других ведомств.

Преподавателя русского языка и литературы школы № 8 Любовь Нагаеву также отметили на торжественной церемонии. Учитель посвятила работе в школе почти 50 лет. Дочь и внучка тоже выбрали профессию преподавателя. Общий педагогический стаж их семейной династии 200 лет. Любовь Нагаеву наградили знаком администрации Химок «За труды и усердие».

«С самого детства я мечтала стать только учителем, учила соседских детей читать и считать. В школе я проработала уже много лет и остаюсь верна своей профессии. Очень горжусь своими детьми и их достижениями, стараюсь вложить в них все самое лучшее. От того, как мы воспитаем молодое поколение, зависит наше будущее», - поделилась она.

Отметим, что в городском округе Химки работает около 2000 учителей. В этом году штат школ пополнили более 200 новых педагогов. Для учителей предусмотрели льготы и меры поддержки: компенсация аренды жилья, доплаты за классное руководство и выслугу лет. Также преподаватели могут стать участниками региональной программы «Социальная ипотека».

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Химки Учителя
05 октября 2024, 16:03
Лекцию об истории Дня учителя провели в детской школе искусств в Химках
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Ко Дню учителя в детской школе искусств химкинской Сходни организовали патриотический урок об истории и традициях праздника. Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Поздравить преподавателей Сходненской детской школы искусств с Днем учителя приехали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.

«Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы учите наших детей, помогаете им раскрыть свои таланты и прививаете любовь к Родине. Ваша работа - настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей душой», - сказал Руслан Шаипов.

Собравшимся прочитали лекцию об истории праздника, традициях и роли учителя в современном мире. С концертной программой для педагогов, родителей и жителей округа выступили воспитанники Сходненской детской школы искусств.

«История праздника начинается с первого документа, который определял условия труда преподавателей. Это важное событие произошло в 1966 году, но поздравлять учителей с профессиональным праздником во всем мире начали лишь с 1994 года. Однако в нашей стране впервые День учителя начали отмечать ещё в 1965 году, то есть до указа ЮНЕСКО», - подчеркнул Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что сейчас в Химках работают порядка 2000 учителей. Для них в муниципалитете действуют льготы и меры поддержки, такие как компенсация за аренду жилья, возможность участия в региональной программе «Социальная ипотека».

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Химки Концерты Учителя
05 октября 2024, 14:52
Жительница Шатуры Пелагея Нестеркина отметила вековой юбилей
Сергей Коршунов
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Жительница поселка-санатория Озеро Белое городского округа Шатура Пелагея Ефимовна Нестеркина отметила 100-летний юбилей. Именинницу поздравили представители администрации и Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.

Пелагея Ефимовна родилась в Шатуре в деревне Горелово. Ее трудовой стаж превышает 56 лет, так как она с юношества начала работать сначала сторожем в совхозе «Пышлицкий», затем - на Рошальском заводе.

Она вышла замуж в 34 года. Одна воспитывала двоих дочерей, при этом успевала работать, обрабатывать большой участок и содержать домашний скот. О ее трудолюбии рассказывают теперь уже внуки и правнуки.

«Бабушка Пелагея и дочерей своих всегда приучала к труду. Мы с замиранием сердца слушаем ее рассказы о том, как ей приходилось своего новорожденного ребенка оставлять на старшую дочь четырехлетку, а самой в это время трудиться на огороде, чтобы прокормить семью. Сейчас стараемся всячески ее оберегать. Окружаем заботой и вниманием», - рассказала внучка.

У Пелагеи Нестеркиной растут пять внуков и восемь правнуков. Самому старшему исполнилось 17 лет, а младшему - 2,5 года.

Пелагея Ефимовна Нестеркина - ветеран труда и труженик тыла. Она награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Раньше она играла в футбол с внуками. Они сделали ей подарок - организовали поездку в храм.

Исполняющий обязанности заместителя главы Илья Климов передал ей письмо с поздравлением от президента России Владимира Путина, а также подарки и цветы от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Шатура Николая Прилуцкого.

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Дети Ветераны Семья Шатура Великая Отечественная война
05 октября 2024, 14:19
Семья из Орехово-Зуева стала 30-тысячным газифицированным абонентом Подмосковья
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Многодетная семья Викуловых из деревни Авсюнино стала 30-тысячным газифицированным абонентом в Подмосковье, кому подключили газ по президентской программе.

Дом Ивана и Анастасии всю жизнь отапливали печкой. Ночью было холодно. Родители вставали и специально подкидывали дрова, чтобы дети не замерзли. Тогда они решили перейти на газовое снабжение.

«Где-то в интернете вычитали, что есть такая программа. Решили попробовать. Подали заявку в феврале. Через месяц они перезвонили, что все одобрили», - сказал Иван Викулов.

Теперь жизнь родителей заметно изменилась: они стали больше времени проводить с детьми, потому что не приходится постоянно отапливать дом дровами. Более того, стало намного чище во дворе, ведь теперь нет нужды устанавливать поленницу.

Отметим, подключение стало возможным благодаря социальной программе газификации.

«С 2022 года мы не прекращаем вести прием заявок на социальную газификацию. Что касается сегодняшней газификации дома, то этот дом подключен по льготной программе. Собственники этого домовладения являются многодетной семьей. Дополнительная мера поддержки предоставляется семнадцати категориям граждан», - рассказал начальник аварийно-диспетчерского участка Куровской РЭС Александр Тутушкин.

Ознакомиться с программой и отправить заявку можно на сайте Мособлгаза.

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Семья Орехово-Зуево Социальная газификация
05 октября 2024, 13:34
Еще 294 контейнерные площадки обновят в Подмосковье до конца года
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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В Подмосковье продолжается модернизация контейнерных площадок. Работы уже полностью завершили в городских округах — Пушкинском, Долгопрудном и Фрязине.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, зимой трудности, связанные с вывозом мусора, могут значительно возрасти, если площадки не будут подготовлены должным образом.

«Сейчас мы уделяем внимание не только проверке существующих контейнеров, но и закупке новых, которые первоочередно будут установлены в проблемных районах» - рассказал Мурашов.

Всего в Подмосковье установлены 79 контейнерных площадок, до конца года в планах обновить еще 294.

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Работа Долгопрудный Фрязино Мусор

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