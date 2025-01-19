19 января 2025, 19:19

Сотни жителей Серпухова поучаствовали в крещенских купаниях

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В Крещенскую ночь с 18 на 19 января сотни жителей городского округа Серпухов посетили купели, чтобы совершить омовение. В этом году в муниципалитете подготовили восемь мест для купаний.

Горожане отмечали Крещение Господне целыми семьями. Все в округе организовали так, чтобы духовное событие оставило у жителей только теплые и радостные воспоминания. Купели в городском округе Серпухов оборудовали теплыми раздевалками, установили там бочки-печки с дровами для обогрева, посетителей угощали горячим чаем. За безопасностью и состоянием здоровья верующих следили сотрудники полиции, медицинские работники и спасатели.

Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил тех, кто дежурил на постах.

«Благодарю всех, кто провел ночь на посту и помог провести это мероприятие без происшествий», - сказал он.

Серпухов Крещение
19 января 2025, 20:07
Более 20 сирот получат новые квартиры в Подольске в этом году
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В городском округе Подольск в 2025 году 21 житель из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получит новую квартиру. При этом жилищным сертификатом воспользуются 20 человек.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов выразил уверенность, что в этом году, как и в 2024-м, дети приобретут квартиры в родном Подольске.

Отметим, что 26 декабря 2024 года на основании постановления правительства Московской области № 1700-ПП изменился порядок предоставления государственных жилищных сертификатов для детей-сирот. С 1 января полномочия по их выдаче перешли окружным управлениям Министерства социального развития Московской области. После того как ведомство уточнит дополнительный список, число новоселов может увеличиться до 25 человек, обеспечив сертификатами на жилье 92% нуждающихся.

Также с начала 2025 года прием граждан по вопросам получения жилья детям-сиротам заменили видеоконсультированием. Для этого в многофункциональных центрах оборудовали специальную стойку. Сотрудники ЗАГС продолжают работать там в прежнем режиме.

Подольск Сироты Квартиры
19 января 2025, 18:18
Школьники из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском конкурсе проектов
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Десятиклассницы Юлия Коробастова и Елизавета Филимонова из Лосино-Петровского стали участницами всероссийского конкурса проектных работ «Высший пилотаж». Они представили исследование на экологическую тему.

Курировала учениц 10 «А» класса Свердловской школы № 2 Юлию Коробастову и Елизавету Филимонову учитель химии и биологии Елена Богданова. Девушки продемонстрировали жюри исследовательскую работу на тему «Экологическое состояние автодороги 46К-7150 поселка Свердловский Московской области».

Для написания проекта школьницы проанализировали экологическое состояние дороги, количество выделяемого в атмосферу углекислого газа и тяжелых металлов. Используя метод тонкослойной хроматографии, конкурсантки провели эксперименты, определили содержание загрязненных веществ в снежном покрове и коре деревьев. Они также предложили варианты решения экологической проблемы поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский.

Школьники Лосино-Петровский Экология конкурсы
19 января 2025, 15:12
Более 60 спасателей, полицейских и медиков дежурили на Крещение в Можайске
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Сотни жителей Можайского муниципального округа приняли участие в крещенских купаниях. Безопасность горожан обеспечивали 67 спасателей, медиков и полицейских, а также 18 машин спецтехники.

На территории Можайского муниципального округа для омовения подготовили четыре купели: у Ново-Никольского собора в Можайске, на святом колодце преподобного Ферапонта в деревне Исавицы, вблизи Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое и на пруду в деревне Сивково.

Впервые по благословению благочинного Можайского церковного округа отца Иоанна купель оборудовали у Ново-Никольского собора. Рабочие установили там крышу, окна и двери, стены обшили вагонкой, а чашу для омовения выложили плиткой. Для удобства в купели установили две лестницы с поручнями.

Все локации для крещенских купаний в муниципалитете оборудовали освещением, специальными ограждениями и лестницами. Согреться после окунания посетители могли в специальных теплых пунктах.

За купанием жителей и их состоянием следили сотрудники Можайского пожарно-спасательного гарнизона, медики Можайской больницы, сотрудники полиции и Росгвардии.

Можайск Крещение
19 января 2025, 14:36
Крещенские купания прошли в разных микрорайонах в Химках
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В эту ночь жители Химок смогли окунуться в воду в семи оборудованных купелях. Их подготовили в округе специально к Крещению.

Центральной площадкой стала локация у стадиона «Арена Химки». Тут обустроили три купели, в том числе одну с подогревом. Работала передвижная баня с вениками.

На площадке побывали депутат Мособлдумы Владисав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Владимир Герасимов, Инна Монастырская, Николай Томашов, Владимир Суслов и лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Олеся Климачева.

«Поздравляю всех с этим светлым праздником. Мира, взаимопонимания и благополучия вам и вашим семьям! Пусть Крещенская вода принесет очищение и укрепление духа, а вера наполнит сердца светом, надеждой и любовью», - сказал Сергей Малиновский.

Другие купели были открыты в Левобережном, Сходне, Подрезкове, Луневе и Кутузовском. Верующих угощали чаем со сладостями, им раздавали полотенца и халаты. К местам купания курсировали дополнительные автобусы.

Праздники Православие Химки

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