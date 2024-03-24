Сотни жителей Химок почтили память погибших в теракте в Crocus City Hall 24 марта

«Химки скорбят вместе со всей страной. Вчера и сегодня к стихийному мемориалу в сквере Марии Рубцовой сотни химчан приносят игрушки и зажигают свечи в память о жертвах этого бесчеловечного преступления», - сказал Дмитрий Волошин.

Глава Химок подчеркнул, что сейчас всем жителям страны особенно важно сплотиться, чтобы дать отпор любым провокациям и пережить это страшное горе.

В 20:00 в сквере Марии Рубцовой 24 марта пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». К ней могут присоединиться все неравнодушные.

В Crocus City Hall 22 марта около 20:00 группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили в здании пожар. Число погибших по последним данным достигло 133 человек.

К россиянам после случившегося обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех , кто причастен к преступлению.