Сотни студентов посетили парк Талалихина в Подольске в Татьянин день

Изжога — распространенная проблема женщин во время беременности. Чаще всего она развивается в третьем триместре. По данным врачей, с этой проблемой сталкивается как минимум каждая третья будущая мама.

Изжога не только доставляет дискомфорт, но и может быть признаком развития заболевания, которое требует лечения и наблюдения специалиста. О причинах появления и способах борьбы с данной проблемой рассказала акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова.

«Причинами возникновения изжоги являются не только изменения расположения органов во время беременности. Основным механизмом ее провокации считается гормональная перестройка, которая оказывает влияние и на тонус мускулатуры кишечника, и на тонус сфинктера, который снижается и способствует развитию неприятных симптомов», - отметила Андросова.

Лечение изжоги подразумевает комплексный подход. Для этого надо сменить образ жизни, наладить питание, отдать предпочтение щелочным продуктам, сократить употребление кофе и газированных напитков. Также врач порекомендовал избегать длительных наклонов и физических упражнений, оказывающих сильное воздействие на мышцы живота.

Если будущая мама уже принимает препараты, которые могут провоцировать рефлюкс, ей следует обратиться к специалисту для грамотного снижения их дозировки.