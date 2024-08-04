04 августа 2024, 17:34

Сотни образцов высочайшего качества. Олег Сирота — об итогах «Сырного чемпионата» в Истре

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Победителей «Сырного чемпионата России» определили в Истре в рамках «Сырного фестиваля», который проводится с 2 по 4 августа. За это время он порадовал жителей и гостей Подмосковья продукцией фермеров со всей России.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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Организатор мероприятия Олег Сирота, подводя итоги, отметил, что чемпионат показал рост сырной отрасли за последние 10 лет.

«Если раньше говорили, что русские не могут варить настоящий сыр, то сегодня мы видим сотни образцов высочайшего качества, и выбираем из лучших лучшие. Это достойный повод для гордости», - отметил Сирота.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Оно поможет развивать сырную индустрию в России и поспособствует запуску новых сельских хозяйств по всей стране.

В рамках «Сырного чемпионата России» представили около 150 образцов от 50 фермерских хозяйств и сыроварен, которые соревновались в шести конкурсных категориях. Все образцы были закодированы, что обеспечило анонимность оценки.

Победителем «Сырного Чемпионата России 2024» стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

Результаты конкурса, а также список победителей в различных категориях будут опубликованы в ближайшее время на официальном портале мероприятия.

Истра Сельское хозяйство Фестивали Олег Сирота конкурсы Фермеры
04 августа 2024, 17:19
Активистка из Шатуры вышла в полуфинал конкурса «Большая перемена»
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Активистка из городского округа Шатура Виталия Ивашкина третий год подряд выходит в полуфинал молодежного конкурса «Большая перемена». Уже с 6 по 10 сентября девушка пройдет интересные испытания, начнет разрабатывать в команде новые социальные проекты.

Третий год подряд активистка из Шатуры Виталия Ивашкина выходит в полуфинал «Большой перемены» в направлении «Делай Добро!». Это направление для тех, кто любит совершать добрые поступки, кто хочет создавать и развивать общественные проекты.

Чтобы попасть в полуфинал, девушка подготовила видеовизитку о себе, написала эссе, прошла тесты, а также решила кейс - социальный проект от Ассоциации волонтерских центров для развития клубов премии «МыВместе».

Виталия участвовала и в слете лидеров региональных лиг клубов «Большой перемены» и координаторов региональных команд Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его провели с 18 по 21 июля на территории мастерской управления «Сенеж».

А с 6 по 10 сентября девушку уже ждут в Липецке. Там она вместе с командой разработает новые социальные проекты и пройдет испытания.

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Волонтеры Молодежь Шатура
04 августа 2024, 16:14
Показ фильма «Элла и черный ягуар» прошел в парке Толстого в Химках
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Жители городского округа Химки посмотрели кинопоказ фильма «Элла и черный ягуар» в парке имени Льва Толстого. Мероприятие провели в рамках регионального проекта «Кинопарк».

В атмосферу кинематографа окунулись химчане и гости округа в парке Толстого, там показали фильм «Элла и черный ягуар». Это история дружбы человека и дикого животного. Девочка Элла жила в лесах Амазонии, так, подружилась с детенышем ягуара. Элла переехала в город, а вскоре узнала, что жителям старого дома грозит опасность. Девочка отправилась на помощь.

Показы фильмов на свежем воздухе уже стали традиционными для многих парков. Здесь горожане наслаждаются качественными кинолентами в компании родных и близких.

В рамках проекта «Кинопарк» зрители смотрят современные российские картины, анимационные фильмы, классику советского кино бесплатно на больших экранах в парках Подмосковья и на других площадках.

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Химки Кино Парки
04 августа 2024, 15:54
Более 30 развлекательных мероприятий провели в парках Химок в эти выходные
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Жители городского округа Химки поучаствовали в более чем 30 развлекательных мероприятиях в эти выходные. Концерты, мастер-классы, лекции, викторины проходили в парках «Дубки», «Подрезково», имени Льва Толстова и Андрея Величко.

В выходные в парках Химок организовали свыше 30 развлекательных мероприятий для жителей.

Музейную мастерскую и обзорные экскурсии провели в выставочном комплексе «Артишок» парка имени Льва Толстого. Там же в зоне отдыха горожане смогли поучаствовать в мастер-классах «Библиотеки в парках», спортивных состязаниях, а также посмотреть кино на свежем воздухе. В парке Толстого работает летняя читальня, там можно почитать книги, а взамен принести свои. Читальню уже посетили больше 200 человек.

Художественный мастер-класс «Летние эскизы» состоялся в парке «Дубки». А в парке имени Андрея Величко провели семинар «Веселые раскраски» и викторину «В гостях у сказки». Жители округа танцевали и пели на дискотеке «Яркие краски» и концерте «От всей души».

У ворот парка «Подрезково» состоялся игровой тренинг «Психология пластики». Горожане поучаствовали мастер-классах по актерскому мастерству и «Сделано в парке».

«Атмосфера была невероятной, вокруг царило веселье и улыбки людей всех возрастов. Особенно поразило, как много активностей было предусмотрено для детей и взрослых. Мы с друзьями успели и поучаствовать в конкурсах, и насладиться вкусной уличной едой», - поделилась химчанка Елизавета Смирнова.

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Праздники Химки Парки
04 августа 2024, 15:20
Глава Дубны Максим Тихомиров провел заседание стройштаба с подрядчиками
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Очередное заседание строительного штаба с участием представителей подрядных организаций провел глава городского оруга Дубна Максим Тихомиров. На встрече обсудили ремонт стадиона школы № 1, реконструкцию очистных сооружений и теплоснабжения.

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с представителями подрядных компаний на заседании стройштаба.

«В первую очередь обсудили реализацию проекта по реконструкции стадиона школы № 1. Подрядчик активно включился в работу: уже подготовлено основание, распланирована территория и частично выполнено асфальтирование. В самом здании работы тоже продолжаются», - отметил Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

Продолжают реконструировать очистные сооружения, модернизировать системы теплоснабжения в округе. Так, сейчас строители ремонтируют самые проблемные участки тепловых сетей, одновременно демонтируют оборудование в котельной на Большой Волге. Рабочие ожидают поставку первых комплектующих нового оборудования. А с понедельника начнут устанавливать новый котел.

На заседании также коснулись вопросов строительства велодорожки, обустройства дворов, ремонта учреждений образования и тротуаров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Строительство Дубна

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