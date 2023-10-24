Сосудистый центр при больнице в Орехово-Зуеве откроют к концу года
До конца года в Подмосковье запланировано открытие сосудистого центра на базе Орехово-Зуевской областной больницы. В медучреждении появятся кровати с электронным управлением, мебель и современное оборудование.
«Уже готовы палаты, готовы шлюзы, полностью готова операционная. Получена лицензия на работу ангиографа. Мы завершаем небольшие штрихи, сейчас основной акцент - на подготовку реанимации», - отметила первый заместитель главы администрации округа Ирина Кузнецова.
В центре смогут оказывать оперативную помощь пациентам с инфарктами и инсультами. В скором времени начнется процесс лицензирования оборудования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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