Состязания юных дзюдоистов прошли в Воскресенске

«Дзюдо - спорт организованных и сильных, собранных как внутренне, так и внешне людей. Я хочу пожелать всем нашим участникам спортивных успехов, результативных выступлений, продуктивных тренировок. А тренерам и родителям - сил, терпения и крепкого здоровья. Пусть ваши воспитанники радуют вас каждый день», - поздравил спортсменов исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Проект «Старший брат» направлен на развитие детско-юношеского спорта в Московской области, проведение спортивных мастер-классов для будущих чемпионов, поддержку тренерских коллективов и увеличение числа спортсменов, представляющих регион на различных уровнях соревнований.

Среди участников турнира определили победителей, которых наградили грамотами и медалями. Среди них Даниил Бубнов, Адам Алимханов, Абдулла Бельджерба, Егор Пузиков, Лев Коростин, Кирилл Иванов, Максим Котов, Пунхан Исмаилов, Дмитрий Михеев, Евгений Медведев и Михаил Зенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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