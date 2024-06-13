Состояние железнодорожных станций проверили в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Как пояснили в ведомстве, инспекторы проверили наличие бытовых отходов в полосе отвода железной дороги на железнодорожных станциях, состояние контейнерных площадок, лестниц, перил и ограждений, а также, работает ли освещение.

Все выявленные замечания проверяющие занесли в протокол, а ответственным лицам установили сроки на устранения всех нарушений.

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