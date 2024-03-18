Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Ступине
Специализированную технику в проверили на готовность к пожароопасному сезону в Ступине. Инспекторы оценили состояние машин, инструментов и инвентаря.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, специалисты проверили состояние лесопатрульной техники, бензоинструмента, противопожарного оборудования и инвентаря, а такжераспорядительную документацию по охране лесов от пожаров на этот год.
В результате инспекторы не выявили недочетов.
Проверки в лесничествах региона начались 1 февраля. Особое внимание уделяют укомплектованности штата и готовность оборудования и снаряжения.
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