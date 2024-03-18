Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Ступине

Три контейнера с экспортными товарами МСП отправятся из Подмосковья весной. Часть продукции разместят в зарубежных сетевых магазинах, а часть отправят в рамках поставок по экспортным контрактам.

«Уже сейчас, в марте, мы занимаемся проработкой возможности комплектации сразу нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. В апреле рассчитываем отправить в общей сложности три контейнера: в Саудовскую Аравию, Китай, и Объединенные Арабские Эмираты», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для представителей бизнеса в регионе действуют специальные программы, например, сервис «Контейнер для МСП». С его помощью пять подмосковных компаний доставили продукцию в ОАЭ. Еще один сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» позволяет разместить продукцию на полках иностранных супермаркетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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