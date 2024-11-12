Состояние подъездов проверили в доме № 27 на Пионерской улице в Балашихе
Комиссия оценила качество проведения ремонтных работ в подъезде дома № 23 на Пионерской улице в Балашихе. Мониторинг прошел в рамках проекта партии «Единая Россия».
Результат ремонта оценили депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и представители партии Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов.
«Мы провели мониторинг выполненных работ в ходе реализации партийного проекта „Жители МКД“. Управляющая компания окрасила стены, потолки, уложила плитку, заменила почтовые ящики, смонтировала энергосберегающие лампы. Стало чисто и светло», - отметил Тарас Ефимов.
В рамках ремонта жильцы дома активно взаимодействовали с сотрудниками управляющей компании.
Отметим, что цель проекта - создать комфортные условия для жителей.
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