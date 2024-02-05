Состояние общественного транспорта проверили в Сергиевом Посаде

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Состояние общественного транспорта в округе взяли на контроль администрации, сообщили в пресс-службе. Осмотр автобусов провел исполняющий обязанности заместителя главы и начальник отдела транспорта Илья Кошелев. Он оценил внутреннее состояние, температурный режим, наличие терминалов и соблюдение графика работы.

Вопрос работы общественного транспорта находится на контроле главы Сергиева Посада Дмитрия Акулова. Недавно он поручил профильное управление сформулировать предложения по улучшению ситуации, которые направят в правительство региона и Мособлдуму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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