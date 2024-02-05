05 февраля 2024, 17:46

Состояние общественного транспорта проверили в Сергиевом Посаде

Пресс-служба администрации города или района
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Проверку общественного транспорта провели в Сергиевом Посаде. Автобусы осмотрели, оценили температурный режим и наличие работающих терминалов для оплаты проезда.

Состояние общественного транспорта в округе взяли на контроль администрации, сообщили в пресс-службе. Осмотр автобусов провел исполняющий обязанности заместителя главы и начальник отдела транспорта Илья Кошелев. Он оценил внутреннее состояние, температурный режим, наличие терминалов и соблюдение графика работы.

Вопрос работы общественного транспорта находится на контроле главы Сергиева Посада Дмитрия Акулова. Недавно он поручил профильное управление сформулировать предложения по улучшению ситуации, которые направят в правительство региона и Мособлдуму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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Автобусы Сергиев Посад
05 февраля 2024, 18:06
Сергея Никитенко переизбрали на должность главы городского округа Серпухов
Пресс-служба городского округа Серпухов
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Сергея Никитенко переизбрали на должность главы городского округа Серпухов. Заседание Совета депутатов состоялось 5 февраля.

Сергей Никитенко начал работать на должности временно исполняющего обязанности главы городского округа 26 января 2022-го, а 24 февраля того же года его единогласно утвердили на должность главы Серпухова.

Напомним, что глава городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в пяти округах. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Депутаты
05 февраля 2024, 17:56
Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в крупных городах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Самые популярные парки в крупных городах Подмосковья назвали в министерстве благоустройства. На первом месте по посещаемости оказался «Пехорка» в Балашихе. Его посетили 42 тысячи человек.

Как рассказали в ведомстве в топ самых популярных также вошли парк имени Толстого в Химках с показателем 29 тысяч гостей, парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей, парк Мира в Мытищах - 19 тысяч и парк Гагарина в Сергиевом Посаде - 12 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю парки региона посетили 1,2 миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
05 февраля 2024, 17:47
Более 12 тысяч коммунальщиков привлекли к уборке улиц Подмосковья в выходные
Пресс-служба ГУСТ МО
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Около 12 тысяч специалистов боролись с последствиями переменчивой погоды в Подмосковье 3 и 4 февраля. В выходные на территории Московской области температура воздуха переходила из минуса в плюс, а в некоторых округах наблюдались осадки в виде снега.

«В субботу и в воскресенье в среднем к уборке привлекли около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники: тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы», - сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

По ее словам, сейчас коммунальщики продолжают отрабатывать задания в системе СКПДИ. За два дня они выполнили более 3,7 тысячи задач.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
05 февраля 2024, 17:38
Лесная охрана Подмосковья выявила три случая незаконной рубки деревьев с начала года
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья выявил три случая незаконной рубки деревьев с начала года. Ущерб составил более 12 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, два случая незаконной рубки деревьев зафиксировали в Шатурском лесничестве, один - в лесничестве «Русский лес».

«Несмотря на небольшое количество самих фактов, вред составил более 12 миллионов рублей. Незаконная рубка деревьев не только наказуемое преступление, но и наносит вред лесам - „легким“ наших городов, а значит, и нашему здоровью», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В комитете напомнили, что штраф за незаконную рубку для физических лиц составляет до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до 500 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб превысит пять тысяч рублей, то, помимо штрафа, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Штрафы Законы

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